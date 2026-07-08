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Tamaulipas. – Tras encabezar la liberación de 284 crías de tortuga lora, en el Campamento Tortuguero de La Pesca, en el municipio de Soto La Marina, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Karl Heinz Becker Hernández, afirmó que la conservación de esta especie sigue dando resultados históricos en Tamaulipas.
Informó que, durante la presente administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se han protegido 12 mil 129 nidos, resguardado 992 mil 196 huevos y liberado 590 mil 030 crías de esta especie en peligro de extinción.
Acompañado por el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, Luis García Reyes, realizó un recorrido de supervisión para constatar las labores de protección que se desarrollan durante la actual temporada de anidación.
El titular de Seduma destacó que un alto porcentaje de la población mundial de tortuga lora llega a las costas tamaulipecas para desovar, lo que convierte a la entidad en un referente internacional para la conservación de esta especie y refuerza la responsabilidad de mantener y fortalecer las acciones de protección.
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Tan solo en la temporada 2026, personal del Campamento Tortuguero de La Pesca ha protegido 622 nidos, resguardado 56 mil 736 huevos y liberado 36 mil 948 crías, resultado del monitoreo permanente de las playas, el fortalecimiento de los corrales de incubación y la aplicación de protocolos especializados que incrementan las posibilidades de supervivencia.
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Becker Hernández explicó que el traslado de los huevos a corrales protegidos disminuye significativamente el riesgo de depredación y favorece un mayor número de nacimientos exitosos.
“Todo este proceso se realiza siguiendo protocolos muy estrictos. Utilizamos guantes y materiales específicos para no alterar el intercambio químico que la tortuga deja en la arena y que le permite regresar, años después, a la playa donde nació para desovar”, indicó.
Asimismo, señaló que el crecimiento en el número de crías liberadas responde al fortalecimiento de la infraestructura destinada a la conservación y al trabajo coordinado con la federación.
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“Cuando iniciamos esta administración liberábamos menos de la mitad de las crías que hoy estamos logrando. Estos resultados se reflejarán plenamente en aproximadamente diez años, cuando estas tortugas alcancen su madurez reproductiva”, expresó.
Actualmente, la Comisión de Parques y Biodiversidad opera seis campamentos tortugueros ubicados en:
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Matamoros:
- Playa Bagdad
- Puerto El Mezquital
Soto la Marina:
- La Pesca
- Tepahuajes
Altamira
- Playa Tesoro
Ciudad Madero
- Playa Miramar
Desde estos espacios se desarrollan tareas permanentes de vigilancia, protección y educación ambiental, además de promover la participación ciudadana en favor de la conservación.
“Cuando inicia la época de las arribadas mantenemos un monitoreo permanente en las playas para recuperar los nidos. En lo que va de la temporada hemos rescatado alrededor de 330 mil huevos y llevamos entre 220 y 230 mil crías liberadas al mar”, explicó.
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dmrr/cr
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