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Luego de expresar su rechazo a la presencia de perros en espacios públicos, como centros comerciales y restaurantes, en una reciente emisión del programa "Ventaneando", Pedro Sola desató indignación en redes sociales, donde activistas, refugios y defensores de los animales lo señalaron por presuntamente incitar al maltrato animal.
"No tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cag*** en el restaurante, ¿qué es eso, se volvieron locos o qué?... con ganas de aventar carne envenenada (...) y de darles un balazo a los dueños", mencionó el comunicador de 79 años.
Entre las personalidades que respondieron a los dichos del conductor, se encuentra el creador de contenido y ambientalista Arturo Islas Allende, quien se sumó a la conversación digital con un discurso que capturó la atención de los usuarios.
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Arturo Islas reacciona a dichos de Pedro Sola tras incitar al maltrato animal
Arturo Islas, quien es reconocido en redes sociales por defender los derechos de los animales, reaccionó a las declaraciones de Sola, rechazando que el público escuchara una opinión que diera pauta a la violencia: “Las declaraciones que tuviste en televisión nacional son lamentables y no son dignas de un comunicador de tantos años como tú”.
El influencer resaltó el compromiso de Grupo Salinas por respetar a los perros sin hogar que buscan refugio dentro de sus tiendas y las instalaciones de TV Azteca, además de mencionar el reciente ejemplo de los terremotos en Venezuela, donde decenas de perros se han unido en las labores de búsqueda y rescate de personas bajo los escombros.
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“Hoy en Venezuela se están salvando vidas gracias a perros que están rescatando a personas. En el temblor del 85 se utilizaron perros para rescatar a muchísimas personas y hoy hay personas vivas gracias a esos perros”.
“El promover de forma sarcástica, en burla, que se envenenen perritos y hablar de balazos en televisión nacional (...) es cruel y despiadado en un país que ha sido sumamente violento”, enfatizó.
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Pedro Sola pide disculpa por comentario sobre envenenar perros
Este miércoles Pedros Sola ofreció una disculpa pública en el programa “Ventaneando”, donde argumentó que fue una falta de empatía y que habló sin pensar, además prometió educarse sobre el tema.
“No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares y decirles a todos que siento mucho lo que dije, soy incapaz de matar una mosca”, señaló.
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