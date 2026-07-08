Tras la eliminación de México en los octavos de final, la euforia mundialista no se detiene y para los coleccionistas que aún buscan llenar su álbum Panini del Mundial 2026, la marca lanzó una convocatoria donde busca romper el Récord Guinness con el mayor intercambio de estampas del mundo.

Por medio de redes sociales, Panini compartió la invitación para que cientos de coleccionistas y aficionados asistan al mega intercambio de stickers del mundial, que se llevará a cabo en dos sedes de manera simultánea: CDMX y Zapopan, Jalisco.

Cabe mencionar que la edición del álbum del Mundial 2026 cuenta con 112 páginas, logrando un récord en la marca por la colección más amplia con 980 estampas que integra a las 48 selecciones que participaron en el torneo.

“Llegó el momento de llevar la pasión de nuestra colección del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a los libros de historia”, se lee en la publicación donde se menciona que el evento contará con diversas activaciones para los fans.

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Intercambio de estampas del Mundial 2026 para álbum Panini. / Luis Camacho. EL UNIVERSAL

¿Cuándo será el mega intercambio de estampas Panini del Mundial?

La cita para llevar tus estampas repetidas será el próximo domingo 12 de julio de 12:00 a 16:00 horas en el FIFA Fan Fest de CDMX y en El Parque de la Niñas y los Niños, ubicado en Calle Sta. Lucía 284, colonia Tepeyac en Zapopan, Jalisco.

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No olvides llegar temprano, pues la reunión durará solamente cuatro horas para intercambiar el mayor número de stickers posible.

El evento contará con:

Zonas de intercambio masivo

masivo Donación de estampas (para usarse en actividades sociales)

de estampas (para usarse en actividades sociales) Dj’s en vivo y activaciones sorpresa

y activaciones sorpresa Reconocimiento especial si logras completar el álbum dentro del evento

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