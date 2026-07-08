Tendencias | 08-07-26 | 15:19 |

Tras la eliminación de México en los octavos de final, la euforia mundialista no se detiene y para los coleccionistas que aún buscan llenar su , la marca lanzó una convocatoria donde busca romper el con el mayor intercambio de estampas del mundo.

Por medio de redes sociales, Panini compartió la invitación para que cientos de coleccionistas y aficionados asistan al mega intercambio de stickers del mundial, que se llevará a cabo en dos sedes de manera simultánea: CDMX y Zapopan, Jalisco.

Cabe mencionar que la edición del álbum del Mundial 2026 cuenta con 112 páginas, logrando un récord en la marca por la colección más amplia con 980 estampas que integra a las 48 selecciones que participaron en el torneo.

“Llegó el momento de llevar la pasión de nuestra colección del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a los libros de historia”, se lee en la publicación donde se menciona que el evento contará con diversas activaciones para los fans.

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Intercambio de estampas del Mundial 2026 para álbum Panini. / Luis Camacho. EL UNIVERSAL
Intercambio de estampas del Mundial 2026 para álbum Panini. / Luis Camacho. EL UNIVERSAL

¿Cuándo será el mega intercambio de estampas Panini del Mundial?

La cita para llevar tus estampas repetidas será el próximo domingo 12 de julio de 12:00 a 16:00 horas en el FIFA Fan Fest de CDMX y en El Parque de la Niñas y los Niños, ubicado en Calle Sta. Lucía 284, colonia Tepeyac en Zapopan, Jalisco.

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No olvides llegar temprano, pues la reunión durará solamente cuatro horas para intercambiar el mayor número de stickers posible.

El evento contará con:

  • Zonas de intercambio masivo
  • Donación de estampas (para usarse en actividades sociales)
  • Dj’s en vivo y activaciones sorpresa
  • Reconocimiento especial si logras completar el álbum dentro del evento

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dcs

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