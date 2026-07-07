Tras los insultos de la afición de Argentina hacia el youtuber conocido como IShowSpeed el pasado 3 de julio, durante el partido donde la selección liderada por Messi eliminó a Cabo Verde del Mundial 2026, la FIFA anunció que abrirá una investigación por racismo.

La tensión en la jornada mundialista, capturó el ojo mediático luego de que se difundiera en redes sociales el video donde una aficionada le gritó al streamer estadounidense: “Go home, vete a llorar al zoológico” haciendo gestos con la mano. Ante el reclamo de la mujer que habla español, el influencer con más de 50 millones de seguidores en TikTok preguntó qué decía y al no entender se dio la vuelta.

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"A LLORAR A EL ZOOLÓGICO"



Por este enfrentamiento entre un argentino y el streamer Speed. pic.twitter.com/K0WJW9yCHH — Tendencia Final (@TendenciaFinal) July 4, 2026

FIFA investiga insultos racistas contra IShowSpeed

Ante el incidente que quedó registrado durante la transmisión del creador de contenido de 21 años, la federación internacional lanzó un comunicado mencionando que “La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas”.

“Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, ​​en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún ámbito de la sociedad. La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto”.

Asimismo, reafirmó que la contienda deportiva “reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquiera que actúe de manera que atente contra estos valores no es bienvenido en el deporte”.

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Mundial 2026 / FOTO: Imago7

*Con información de Miriam de Santos

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