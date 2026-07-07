Uno de los personajes más virales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha sido el creador de contenido Darren Jason Watkins de 21 años, mejor conocido en plataformas digitales como IshowSpeed, quien continúa acaparando la atención desde las tribunas en los partidos más importantes del torneo.

En ese sentido, el enfrentamiento donde el pasado lunes España eliminó a Portugal, contó con la presencia del influencer estadounidense para apoyar al equipo de Cristiano Ronaldo, ya que es un gran admirador del astro del fútbol. Sin embargo, su reacción ante la eliminación de Portugal en el torneo se volvió viral.

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El streamer estadounidense conoció a Cristiano Ronaldo en el 2025. FOTO: @ishowspeedsui

IshowSpeed llora tras eliminación de CR7 en el Mundial

La personalidad extrovertida y llena de energía de IshowSpeed se vio opacada durante uno de los partidos más importantes de los octavos de final del Mundial, ante la eliminación del equipo liderado por CR7.

El youtuber con más de 57 millones de suscriptores se volvió tendencia en redes sociales, al ser visto llorando en un baño del Estadio de Dallas. “Pensé que iba a ganar todo, pensé que iba a ganar todo… recé por ello”, fue la frase que conmovió a miles de internautas.

Asimismo, la peculiar respuesta de algunos usuarios, señaló que el streamer apoyó a los equipos que han sido eliminados dentro de las últimas fases del torneo como Brasil, México y Cabo Verde. Ganándose el apodo de "la mufa" del Mundial como símbolo de mala suerte.

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600K VIEWERS ESTAN VIENDO A SPEED LLORAR EN LA ESQUINA DE UN BAÑO TRAS LA ELIMINACIÓN DE SU ÍDOLO, CRISTIANO RONALDO DE SU ULTIMO MUNDIAL 😭



“Pensé que iba a ganar todo, pensé que iba a ganar todo bro. Recé por ello” pic.twitter.com/zbWxwmtBke — Terreno Viral (@terrenoviral) July 6, 2026

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