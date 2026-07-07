[Publicidad]
Mariana Rodríguez Cantú, también conocida en redes sociales como la “Chabacana mayor” capturó el reflector mediático al anunciar el lanzamiento de su álbum “Canta con Mar”, como parte de una inesperada faceta como cantante infantil.
De acuerdo con la funcionaria que se encuentra a la espera de su tercer bebé junto a su esposo Samuel García, más allá de la política, el proyecto musical está inspirado plenamente en sus hijas y su etapa como mamá.
Sin embargo, no es la primera vez que la también creadora de contenido incursiona en la música, pues cuenta con otros sencillos de baladas y canciones dedicados al estado de Nuevo León.
Leer también: ¿Yeri Mua procederá legalmente contra Derek Trejo por presunto acoso?; esto dijo la influencer
Mariana Rodríguez se lanza como cantante infantil
Cada tema del material discográfico es de la autoría de Rodríguez, la producción del álbum estuvo a cargo de Jair Alcalá y fue grabado el pasado mes de febrero en el estudio de Victoria Kühne, uno de los estudios de grabación más importantes de Monterrey.
Leer también: ¿IShowSpeed influyó en el fallo de Messi?; el gesto del influencer durante el penal ante Egipto que causó revuelo en redes
[Publicidad]
Las canciones tratan sobre aprendizajes y valores clave en la etapa de crecimiento, algo que la creadora de contenido busca compartir con otras mamás, además de sus 5 millones de seguidores en redes sociales, quienes reaccionaron positivamente al proyecto.
“Canta con Mar” ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify y YouTube y está compuesto por 16 canciones tituladas:
- Aprender, cantar y soñar con mar
- Buenos días
- Animales
- Arcoíris humano
- Burbujas
- Feliz cumpleaños
- Hora de bañarse
- Isabel
- Valores
- Colores
- Números
- Sueña
- Por favor y gracias
- Vocales
- Mariel e Isabel
- Mi cuerpo es un tesoro
También te interesará:
[Publicidad]
El remedio para evitar plagas en temporada de lluvias; protege tu hogar
¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva
¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs
[Publicidad]
Más información
Estados
Familia de Gloria Tayli pide intensificar su búsqueda en Veracruz; la adolescente desapareció hace 5 días tras salir del CBTIS 13, en Xalapa
Menú
Día Internacional del Cheesecake: Elena 147 presenta menú especial
Tendencias
Mariana Rodríguez se lanza como cantante infantil; usuarios reaccionan a nuevo álbum de la primera dama de Nuevo León
Nación
Decomisan más de una tonelada de cocaína en buque Wan Hai A20 que llegó Michoacán; mercante es ligado al CJNG