Tendencias | 07-07-26 | 16:58 | Actualizada | 07-07-26 | 17:01 |

, también conocida en redes sociales como la “Chabacana mayor” capturó el reflector mediático al anunciar el lanzamiento de su álbum “Canta con Mar”, como parte de una inesperada faceta como .

De acuerdo con la funcionaria que se encuentra a la espera de su tercer bebé junto a su esposo Samuel García, más allá de la política, el proyecto musical está inspirado plenamente en sus hijas y su etapa como mamá.

Sin embargo, no es la primera vez que la también creadora de contenido incursiona en la música, pues cuenta con otros sencillos de baladas y canciones dedicados al estado de Nuevo León.

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Mariana Rodríguez se lanza como cantante infantil

Cada tema del material discográfico es de la autoría de Rodríguez, la producción del álbum estuvo a cargo de Jair Alcalá y fue grabado el pasado mes de febrero en el estudio de Victoria Kühne, uno de los estudios de grabación más importantes de Monterrey.

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Mariana Rodríguez Cantú lanza álbum "Canta con Mar". Fotos: Redes sociales
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Las canciones tratan sobre aprendizajes y valores clave en la etapa de crecimiento, algo que la creadora de contenido busca compartir con otras mamás, además de sus 5 millones de seguidores en redes sociales, quienes reaccionaron positivamente al proyecto.

Canta con Mar” ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify y YouTube y está compuesto por 16 canciones tituladas:

  • Aprender, cantar y soñar con mar
  • Buenos días
  • Animales
  • Arcoíris humano
  • Burbujas
  • Feliz cumpleaños
  • Hora de bañarse
  • Isabel
  • Valores
  • Colores
  • Números
  • Sueña
  • Por favor y gracias
  • Vocales
  • Mariel e Isabel
  • Mi cuerpo es un tesoro

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dcs

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