Mariana Rodríguez Cantú, también conocida en redes sociales como la “Chabacana mayor” capturó el reflector mediático al anunciar el lanzamiento de su álbum “Canta con Mar”, como parte de una inesperada faceta como cantante infantil.

De acuerdo con la funcionaria que se encuentra a la espera de su tercer bebé junto a su esposo Samuel García, más allá de la política, el proyecto musical está inspirado plenamente en sus hijas y su etapa como mamá.

Sin embargo, no es la primera vez que la también creadora de contenido incursiona en la música, pues cuenta con otros sencillos de baladas y canciones dedicados al estado de Nuevo León.

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Mariana Rodríguez fue candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey. Foto: especial

Mariana Rodríguez se lanza como cantante infantil

Cada tema del material discográfico es de la autoría de Rodríguez, la producción del álbum estuvo a cargo de Jair Alcalá y fue grabado el pasado mes de febrero en el estudio de Victoria Kühne, uno de los estudios de grabación más importantes de Monterrey.

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Mariana Rodríguez Cantú lanza álbum "Canta con Mar". Fotos: Redes sociales

Las canciones tratan sobre aprendizajes y valores clave en la etapa de crecimiento, algo que la creadora de contenido busca compartir con otras mamás, además de sus 5 millones de seguidores en redes sociales, quienes reaccionaron positivamente al proyecto.

“Canta con Mar” ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify y YouTube y está compuesto por 16 canciones tituladas:

Aprender, cantar y soñar con mar

Buenos días

Animales

Arcoíris humano

Burbujas

Feliz cumpleaños

Hora de bañarse

Isabel

Valores

Colores

Números

Sueña

Por favor y gracias

Vocales

Mariel e Isabel

Mi cuerpo es un tesoro

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dcs