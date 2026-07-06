La creadora de contenido mexicana Yeri Mua revivió la conversación entre usuarios en redes sociales, luego de que le respondiera al creador Derek Trejo a través de TikTok, y planteará la posibilidad de proceder legalmente en su contra.

Más allá de las indirectas, comentarios negativos y burlas en su contenido, la cantante señaló que el interés del creador por ella "ya rebasó los límites" y que teme a que pueda hacerle daño, poniendo en riesgo su integridad y la de su familia.

"Le voy a poner un alto a toda esa situación", aseguró Yeri en un directo en redes, poniendo sobre la mesa la posibilidad de actuar legalmente por acusaciones de hostigamiento, difamación y agresión verbal, pues afirmó que no es correcto que se normalice de esta manera el acoso.

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Foto: Instagram oficial.

Yeri Mua señala a Derek Trejo por supuesto acoso en redes

Durante una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok mientras se preparaba para el partido entre Inglaterra y México este domingo 5 de julio, la intérprete de "Chupón" detalló que está considerando buscar asesoría legal, mediante sus historias en la plataforma Instagram.

Asimismo, añadió que un supuesto examigo de Derek le habría comentado que el creador estaba buscando dar con el gimnasio al que asiste el hermano de la cantante en Ciudad de México para entrenar, con el supuesto propósito de "tomarle fotografías" y revelar datos personales de él.

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Además, la artista del reggaetón mexa señaló que Derek, amigo cercano de su expareja, el español de 24 años Naim Darrechi, habría presuntamente buscado información de carácter delicado del hermano del también creador de contenido mexicano Aaron Mercury.

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Yeri Mua y otros artistas que rompieron récords en TikTok. Foto: Redes sociales

Por su parte, Trejo señaló que sus comentarios negativos hacia Yeri surgieron luego de que compartiera información de su madre, Verónica de la Rosa, a través de sus redes, quien perdió la vida en 2024.

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"¿Cómo es que estás más obsesionado conmigo, con quererme hacer daño, difamarme, y no estás obsesionado con el asesino de tu mamá?", dijo Yeri. "Yo jamás me metería con su familia", reiteró el creado Derek en su cuenta de Instagram.

"Inventar cosas sobre una víctima de feminicidio no es contenido, es revictimización. Mi mamá tiene una carpeta de investigación y su caso fue, y sigue siendo, algo serio. Todo lo que se está diciendo falsamente ya está siendo documentado para proceder legalmente", escribió.

Finalmente, la creadora aseguró que el comportamiento de Derek Trejo en redes la han llevado a tomar precauciones adicionales, como andar con un equipo de seguridad y buscar asesoría legal. Además, pidió el apoyo de sus seguidores para denunciar las cuentas del creador en redes.

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