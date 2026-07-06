Este domingo se llevó a cabo el partido entre Inglaterra y México, de la ronda de octavos de final de la Copa Mundial 2026, donde el equipo tricolor vio el fin de su participación en el torneo con un marcador de 2 a 3 frente al conjunto inglés.

Derivado de la derrota del Tri, usuarios en redes sociales compartieron su tristeza y desilusión. No obstante, un episodio llamó la atención de las fanáticas del cantante británico Louis Tomlinson, exintegrante de la banda pop One Direction.

El artista tenía una presentación programada para este fin de semana en el Spectrum Center de Charlotte en Carolina del Norte, por lo que decidió proyectar en las pantallas del concierto el juego entre los Tres Leones y el equipo mexicano.

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La Selección Mexicana protagoniza un épico partido frente a Inglaterra, pero cae por errores puntuales y el sueño de hacer la mejor Copa del Mundo se diluye. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

¿Por qué el cantante desató críticas?

En las últimas horas el artista de 34 años, originario de Doncaster en Inglaterra, se posicionó en la conversación en redes luego de viralizarse diversos videos de fanáticos en su concierto, parte de la gira mundial "How Did We Get Here?".

De acuerdo con lo que se puede observar en redes, el cantante llevaba puesta la camisa de su selección durante el show y decidió trasmitir el partido entre Inglaterra y México en las pantallas del recinto para no perderse ningún detalle del juego, pues es conocido entre sus fans por su afición a este deporte.

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Tomlinson no dudo en ocultar su entusiasmo ante la victoria del equipo inglés, festejando en cada anotación y alentando supuestamente a los espectadores a abuchear los goles del Tri, por el jugador Julián Quiñones y Raúl Jiménez. En las grabaciones que circulan en redes, se ve al cantante hacer un gesto con la mano que recibió distintas interpretaciones.

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El cantante británico Louis Tomlinson puso a bailar a sus fans con los temas “Lemonade” y “On fire”. También se puso sentimental y pronunció su amor por México antes de interpretar “Saturdays”. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

Como era de esperarse, el artista no se salvó de los señalamientos en las plataformas digitales, donde diversas fanáticas mostraron su indignación y orgullo frente a las acciones y palabras de su artista favorito a manera de broma.

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A través de plataformas digitales, la comunidad de seguidores de Tomlinson en México se pronunció, lanzando indirectas y bromas sobre cancelarlo y ya no recibirlo cariñosamente durante su parada en Latinoamérica Y México, en 2027.

En las plataformas digitales las opiniones se dividieron, pues mientras algunos internautas compartieron su desilusión, otros se mofaron de la situación, argumentando que se trataba de un contexto deportivo. Algunos de los comentarios más populares en plataformas digitales fueron:

"Louis, hermano, ya no eres mexicano ".

"L ouis Tomlinson ya estarás contento, a ver quién te da ese sold out en el GNP".

"Se le olvidó que México es su #1 en oyentes".

" Yo sí quiero vender mi boleto porque si me ofendí, pero nadie me lo va a comprar ".

" No entiendo por qué lo critican por esto. Louis es inglés, estaba viendo un partido de SU selección nacional y reaccionó como cualquier aficionado cuando su equipo marcó un gol ".

"¿Cómo hizo para ver el partido y al mismo tiempo cantar sin olvidarse la letra?".

Míralo pidiendo que abucheen a México… LOUIS HERMANO YA NO ERES MEXICANO!!!!!!! pic.twitter.com/JPWgaaEhzb — Cristy ୭̥🪩💙 (@Crismtz_ahft) July 6, 2026

Más tarde, el cantante respondió a través de la plataforma X, donde negó haber alentado los abucheos entre los asistentes del concierto. "¡Para nada cierto!, les deseé suerte en cada ocasión! Crédito para ellos, nos dieron un buen partido", dijo.

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