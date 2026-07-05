Una inesperada reunión integrada por perritos de la raza chihuahua sorprendió a usuarios de redes sociales, luego de que diversos capitalinos se concentraran con sus mascotas afuera de la embajada de Reino Unido en la Ciudad de México.

Continuando con la euforia que trae consigo la justa mundialista, esta reunión fue convocada en plataformas digitales este viernes 3 de julio por la marca mexicana de alimentos para perros y gatos "Maka Recetas", creada por Grupo PROAN.

De esta forma, la junta se llevó a cabo el sábado 4 de julio a las 13:00 horas, a pocas del partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra en la ronda de octavos de final en la Copa del Mundo 2026, que definirá su pase a la fase final del torneo.

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Perros chihuahuas se reúnen en la embajada británica

En las grabaciones que circularon en plataformas como X, TikTok e Instagram, se observa a los pequeños canes vestidos con los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana, mostrando su apoyo al equipo tricolor con ladridos eufóricos.

Los perritos se colocaron con porte intimidante, justo en el acceso al recinto diplomático, ubicado en Paseo de la Reforma. Esta raza es reconocida por el American Kennel Club como símbolo nacional mexicano, pues su historia combina un fuerte arraigo cultural con un gran sentido de identidad.

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La escena rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y cumplidos a la creatividad e ingenio mexicano. En la sección de comentarios, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de bromear sobre la peculiar imagen.

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🇲🇽 | Un grupo de mamás mexicanas llevaron a sus perritos chihuahuas vestidos con la playera de la Selección a la embajada británica en CDMX para darles la bienvenida.



Este es el cartel del que hablaban los ecuatorianos? 😂pic.twitter.com/V6RBQDRPQh — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) July 4, 2026

La creativa concentración también fungió como una herramienta para la promoción de la adopción responsable en el país. En el lugar la marca mexicana regaló playeras tricolores a los canes.

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Los chihuahuas son una de las razas originarias de México más reconocidas a nivel internacional, proviene de una raza antigua mesoamericana conocida como "Techichi". A pesar de su pequeño tamaño, son conocidos por su carácter alerta, territorial y protector.

Este Mundial 2026, las mascotas de los aficionados mexicanos se han unido a la fiebre deportiva en los partidos de la Selección Mexicana, con camisetas tricolor, gafas de sol, sombreros y pañuelos.

Como era de esperarse, la escena no pasó desapercibida por los internautas en redes sociales, quienes aplaudieron la creatividad de los aficionados en las porras a la Selección Mexicana. Algunos de los comentarios más populares fueron:

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"El cartel de chihuahuas".

" Es el cartel de los chihuahuas es uno de los más temido y no tan reconocidos ".

" Es la peor mafia perruna ".

" La barra más brava de la nación, literal ".

"¡Me encanta el factor intimidatorio!".

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