Una tormenta inundó la calle Subterránea habilitada como la "Zona Fest" del Mundial para la transmisión del duelo entre las selecciones de México e Inglaterra; la corriente arrastró puestos de bebidas y alimentos y el mobiliario que instaló el Gobierno Municipal de la ciudad de Guanajuato.

La lluvia comenzó después del mediodía de hoy, cuando autoridades y comerciantes afinaban los detalles para recibir a los aficionados a la fiesta futbolera.

Encargados de cerca de cien negocios llegaron desde temprano a montar módulos para ofrecer artículos, bebidas y alimentos antes, durante y después de la justa deportiva, pero el agua se los llevó.

Guanajuato cancela transmisión del partido Mexico vs Inglaterra en la Zona Fest por la tormenta; corriente arrastra mobiliario y puestos. Foto: Especial.

Visitantes y afectados que se encontraban en la Subterránea grabaron episodios en los que se observan sillas, sillones, bocinas y mesas flotando en el agua, así como diversos objetos.

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El Gobierno Municipal de Guanajuato anunció la cancelación del evento programado en la calle Subterránea, por prevención y ante la fuerte lluvia registrada esta tarde.

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Explicó que, en los días previos, las áreas de Protección Civil mantuvieron revisión y monitoreo de las condiciones del clima; sin embargo, ante la magnitud de la precipitación y privilegiando la seguridad de las familias se determinó no llevar a cabo el evento.

Guanajuato cancela transmisión del partido Mexico vs Inglaterra en la Zona Fest por la tormenta; corriente arrastra mobiliario y puestos Foto: Especial.

Destacó que esa actividad nació por iniciativa ciudadana y empresarial que respaldó la autoridad municipal con el objetivo de generar convivencia familiar y fortalecer la economía local de comerciantes y emprendedores.

Las personas de negocios participantes realizaron inversiones de mobiliario, pantallas, insumos y logística, por lo que la dirección de Desarrollo Económico brindará acompañamiento a los afecta

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