La creciente popularidad de los patos como animales de compañía, impulsada por su presencia en redes sociales y la viralización de algunos patos como Merlín, ha provocado que cada vez más personas consideren tener uno a casa.

No obstante, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertan que estas aves requieren cuidados específicos y que adquirirlas sin conocer sus necesidades puede afectar el bienestar de estos ejemplares.

Aunado a ello, el doctor Óscar Daniel González Santana, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM, explicó que los patos domésticos pueden ser animales de compañía, pero no son una mascota convencional.

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Antes de adoptar o comprar uno, explicó, es indispensable informarse sobre su alimentación, el espacio que requieren para crecer, la atención veterinaria especializada y los riesgos sanitarios que implica su manejo y crianza.

El especialista informó que el primer paso es identificar la especie de patos doméstica de la silvestre, que han sido seleccionados y criados para convivir con los humanos y están adaptados para vivir en cautiverio dentro de un hogar.

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Uno de los errores más comunes es alimentarlos con pan o restos de comida humana. El especialista señaló que una dieta inadecuada puede ocasionar obesidad, deformaciones óseas y enfermedades metabólicas. En cambio, recomendó ofrecerles verduras, pastos, frutas en cantidades moderadas y fuentes naturales de proteína, como insectos.

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El Pato Merlín y su familia transitan por la Alameda Central. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

De acuerdo con el académico, los alimentos comerciales solo deben implementarse como complemento, pues su objetivo es aportar en el crecimiento acelerado del ejemplar para la obtención de carne o huevos en poco tiempo.

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La alimentación también influye en la aparición de enfermedades como la pododermatitis, una inflamación en las patas, ocasionada por el exceso de peso y por permanecer durante largos periodos sobre superficies duras, como el cemento. Esto podría generar callosidades e incluso ulceras.

Asimismo, una dieta desequilibrada durante el crecimiento puede provocar la deformación conocida como "alas de ángel", que afecta de manera permanente la posición de las alas, debido a un exceso de proteínas y desequilibrios nutricionales.

Pato Merlín. Embajador del Mundial 2026, visita el Gol Fest en el Parque Naucalli, en Naucalpan. Foto: especial

Además de su nutrición, los patos necesitan espacio suficiente para caminar, descansar y realizar comportamientos propios de su especie. También requieren acceso constante al agua, ya que la utilizan en su proceso de alimentación y en el desgaste de estructuras queratinizadas en su pico.

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La atención veterinaria representa otro aspecto indispensable. La UNAM recomienda acudir con médicos veterinarios especializados en aves o especies no convencionales, quienes pueden establecer programas de medicina preventiva, desparasitación y vacunación cuando sea necesario.

Los expertos también advirtieron que estas aves pueden transmitir enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pasan de los animales a las personas. Entre las principales se encuentran la salmonelosis, la influenza aviar y la clamidiosis, por lo que es fundamental una higiene adecuada.

Pato Merlín pasea con su familia por la Alameda Central. FOTO: Karla Guerrero/ El Universal

Por otro lado, aunque en redes sociales es frecuente observar patos conviviendo con perros y gatos, los especialistas desaconsejan esta práctica, ya que los instintos naturales de estos depredadores pueden representar un riesgo para la integridad del ave.

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La UNAM también alertó sobre el aumento de compras impulsivas derivadas de las tendencias en internet. De acuerdo con González, cuando las personas descubren que el cuidado de un pato demanda tiempo y recursos, algunos optan por abandonarlos o liberarlos en cuerpos de agua, generando impactos negativos en los ecosistemas,

Finalmente, los expertos recordaron que un pato puede vivir más de una década bajo cuidados adecuados, por lo que tener uno implica un compromiso de largo plazo y condiciones adecuadas que garanticen su bienestar.

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