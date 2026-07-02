Durante esta temporada de lluvias en México, es común que la humedad se propague al interior del hogar, llenando la ropa y las telas con un olor desagradable, que podrían a su vez portar bacterias y hongos dañinos para la salud.

En esta época, las toallas de baño suelen sufrir las mayores afectaciones, pues al estar expuestas constantemente al agua, es difícil que se sequen correctamente en un clima húmedo y con baja presencia de sol o ventilación.

Por ello, es esencial encontrar un método alternativo que reemplace esta estrategia de secado y que favorezca el paso libre del aire, evitando así malos olores y la propagación de hongos o moho en las toallas.

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Foto: Freepik

¿Cómo eliminar el mal olor?

De acuerdo con el blog digital "La Mallorquina", para eliminar el olor a humedad de las toallas, se puede utilizar vinagre blanco, que actúa como desinfectante natural e incluso suavizante. Para ello, añade una taza en tu ciclo de lavado, junto a tu detergente habitual.

Luego del lavado, realiza un segundo ciclo de lavado, agregando media taza de bicarbonato de sodio, que ayudará a neutralizar los malos olores y le otorgará frescura a la tela. Una vez lavadas, trata de tender las toallas al Sol, eliminando los residuos de humedad que queden atoradas en las fibras.

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También puedes optar por añadir algunas fragancias en aceite durante el lavado, que aportarán un aroma agradable y propiedades antibacterianas. Si el olor persiste, remoja las toallas en agua caliente y sal; esto ayudará a descomponer las bacterias y eliminar la fuente del mal olor.

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Asimismo, para evitar la acumulación de humedad en la tela, es esencial secar las toallas después de lavarlas o utilizarlas, además de evitar colgarlas detrás de la puerta del baño o dejarlas en el cesto de ropa sucia.

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Finalmente, trata de lavarlas al menos una vez por semana, no sobrecargando la lavadora para permitir mejor circulación de detergente y suavizante. Puedes enjuagarlas varias veces si es necesario. Al final, guárdalas en lugares secos del hogar.

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