Ante el triunfo de la Selección Mexicana en su enfrentamiento contra Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, diversos usuarios compartieron en redes sus reacciones ante el gol que abrió el marcador para el equipo tricolor.

La victoria de la Selección Mexicana este martes 30 de junio reunió a más de 1.4 millones de aficionados en el Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma. Asimismo, el Tri aseguró su pase a la siguiente ronda, en los octavos de final.

Esta jornada de celebración, que se extendió hasta la mañana del miércoles 1 de julio, fue calificada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como "la concentración más grande jamás registrada", marcando un hito en la participación de la afición.

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Erik Lira y Nilson Angulo en los 16vos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AP

Repartidor celebra gol del Tri en horario de trabajo

A través de redes sociales, se viralizó un video en el que un repartidor de comida por aplicación reaccionó al gol de Julián Quiñones en el minuto 22 del partido de este martes 30 de junio, mientras realizaba la entrega de un pedido.

Mediante la plataforma de TikTok, el usuario Joshua Guzmán, compartió un video donde se ve la reacción de una familia ante la primera anotación de "La Pantera" en el partido entre México y Ecuador en los 16avos de final.

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No obstante, un aspecto que llamó la atención de los usuarios fue la reacción del repartidor, quien en el momento justo realizaba una entrega a la familia. Tras el gol, el hombre dio una vuelta en su lugar y levantó el puño en señal de victoria.

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Como era de esperarse, diversos internautas destacaron la escena en la plataforma, recalcando en la unión del deporte y la emoción que ha generado la justa mundialista en todos los mexicanos hasta este momento.

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En redes, diversos usuarios incluso dijeron que la familia podría haberlo invitado a unirse a los festejos. Algunos de los comentarios más populares en TikTok, donde la grabación ya reúne más de 3 millones de visualizaciones, fueron:

"Le hubieran invitado su vasito de refresco".

"Pobrecito, por estar trabajando no vio el partido".

"Se fue feliz sabiendo que su selección lo está dando todo igual que él".

" ¿Y si mejor lo hubieran invitado a entrar? ".

"Con el mismo gusto al fútbol, pero con diferentes necesidades".

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