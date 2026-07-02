La marca Valaverse creada por el diseñador Bobby Vala, añadirá a su línea principal Action Force una nueva figura de acción inédita llamada Pulse, un personaje de asistencia médica que se añadirá a la línea de temática militar.

La figura, presentada en el panel de la convención DFW de este año, está inspirado en Bridger Walker, un niño estadounidense de 12 años que se convirtió en héroe tras salvar a su hermana de cuatro años del ataque de un perro.

De acuerdo con la marca, las ganancias de esta figura se destinarán a una organización benéfica elegida por Bridger. Este médico estará disponible por primera vez en noviembre de 2026, en la Toy Unity Expo antes de su lanzamiento oficial en la tienda de Valaverse.

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Bridger Walker se convirtió en un héroe de la vida real al proteger a su hermana menor del ataque de un perro. Foto: Instagram @nicolenoelwalker

¿Quién es Bridger Walker?

En julio de 2020, cuando solo tenía 6 años, Bridger se convirtió en un héroe de la vida real, luego de salvar a Brielle, su hermana menor del ataque mortal de un perro de la raza pastor alemán en Cheyenne, Wyoming en Estados Unidos.

El pequeño resultó con heridas por mordidas en el rostro y el cuerpo debido al ataque, por lo que tuvo que recibir alrededor de 90 puntadas de sutura. "Si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo", relató Bridger en aquel entonces.

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Su valentía y coraje lo llevó a recibir el reconocimiento de distintas celebridades y figuras del entretenimiento, como el actor Chris Evans, quien interpreta al Capitán América, además de Tom Holland, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo y otros miembros del equipo de The Avengers.

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La figura de acción cuenta con distintos accesorios temáticos, como tijeras quirúrgicas y vendas. Foto: Valaverse

Asimismo, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) nombró a Bridger como el "hombre más valiente de mundo" y reconoció su heroísmo entregándole una réplica del cinturón de campeón mundial en su honor, además de algunos regalos.

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¿Cómo es la figura de acción?

De acuerdo con el adelanto compartido por la marca en redes sociales, la figura de acción "Pulse" lleva distintos accesorios temáticos, como un chaleco antibalas, un casco con lentes de plástico y algunas mochilas de asistencia.

Asimismo, lleva diferentes herramientas de medicina, tales como guantes quirúrgicos, un desfibrilador, maletín de emergencias, tijeras, vendas, una bomba de oxígeno y una camilla maniobrable para trasladar a los heridos.

Con aproximadamente 15 centímetros de altura, Pulse cuenta con múltiples puntos de articulación, que le permite hacer maniobras únicas. Además, Bobby Vala tomó las facciones del niño para la figura, dándole una apariencia más adulta.

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