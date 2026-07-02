Gilberto Mora sigue dando de qué hablar dentro y fuera de la cancha. Después de convertirse en una de las grandes figuras de la Selección Mexicana en la victoria sobre Ecuador, el joven futbolista sorprendió a sus seguidores con un peculiar video en Roblox, donde recreó el festejo que, por su edad, no habría podido vivir en la vida real.

A Gilberto no le ha pesado el escenario; ya se ganó el respeto de propios y extraños. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Con apenas 17 años, el mediocampista del Club Tijuana no solo ha impresionado por su calidad futbolística durante el Mundial 2026, sino también por la cercanía que mantiene con sus seguidores, quienes han convertido cada una de sus publicaciones en tendencia.

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¿Por qué Gilberto Mora se volvió viral en Roblox?

Tras el triunfo de la Selección Mexicana por 2-0 ante Ecuador, "Morita" publicó en su cuenta de X un video animado de apenas 27 segundos inspirado en el popular videojuego Roblox, uno de los títulos más jugados del mundo.

El clip -el cual mezcla humor y creatividad- comenzó a circular entre los aficionados, ya que al ser menor de edad, el futbolista presuntamente no habría acompañado al resto de sus compañeros a los festejos posteriores al partido.

En la grabación aparece un personaje inspirado en Gilberto ingresando al popular escenario virtual conocido como "La Kantina Vibe", mientras al fondo ondea una bandera de México.

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El video incluye el mensaje: "Gil Mora llegando a una cantina de Roblox a festejar porque no lo dejaron salir", una frase que provocó risas entre los aficionados por la forma en que el propio futbolista se tomó con humor la situación.

Durante la animación, el avatar aparece bailando al ritmo de "Me tienes preso", tema interpretado por El Bogueto y Yung Beef, además de simular una celebración nocturna dentro del videojuego, recreando una escena que rápidamente fue compartida en distintas plataformas.

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Como era de esperarse, el clip no tardó en hacerse viral y generó una ola de comentarios positivos. Muchos usuarios destacaron que el contenido refleja la personalidad relajada y auténtica del mediocampista, mientras otros recordaron que Gilberto era aficionado a Roblox mucho antes de convertirse en una de las grandes promesas del futbol mexicano.

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