La resca o cruda, representa un estado de malestar generalizado que experimenta el cuerpo tras la metabolización del etanol.

Los síntomas físicos y psicológicos (como el dolor de cabeza, la fatiga extrema, la sed intensa y la sensibilidad a la luz o al sonido) derivan principalmente de la deshidratación, los desequilibrios electrolíticos y la inflamación gastrointestinal.

Aunque los mercados comerciales ofrecen múltiples alternativas farmacéuticas, la medicina tradicional y los tratamientos domésticos basados en componentes naturales ofrecen una alternativa viable y segura para mitigar estos efectos de forma progresiva.

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Los remedios caseros respaldados por la investigación médica

Para acelerar el alivio de la resaca, los análisis de portales médicos internacionales sugieren recurrir a métodos mecánicos y alimenticios fáciles de ejecutar en el hogar. Según el sitio web especializado en salud Medical News Today, los remedios que cuentan con un sustento práctico enfocado en la fisionomía humana consisten en los siguientes puntos:

Hidratación constante: El consumo abundante de agua natural ayuda a reponer el volumen de líquido en el cuerpo, mientras que las bebidas isotónicas o los caldos caseros restituyen de manera inmediata los electrolitos esenciales (como el sodio y el potasio) que se pierden durante la jornada previa.

El consumo abundante de agua natural ayuda a reponer el volumen de líquido en el cuerpo, mientras que las bebidas isotónicas o los caldos caseros restituyen de manera inmediata los electrolitos esenciales (como el sodio y el potasio) que se pierden durante la jornada previa. Desayuno rico en carbohidratos: La ingesta de alimentos blandos (como galletas, pan tostado o avena) eleva suavemente los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo, reduciendo el temblor corporal y el cansancio sin sobrecargar el sistema digestivo.

La ingesta de alimentos blandos (como galletas, pan tostado o avena) eleva suavemente los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo, reduciendo el temblor corporal y el cansancio sin sobrecargar el sistema digestivo. Evitar el consumo de congéneres: Los estudios clínicos detallan que las bebidas alcohólicas oscuras contienen mayores cantidades de impurezas químicas derivadas de la fermentación; optar por opciones claras disminuye significativamente la intensidad de la resaca posterior.

Los estudios clínicos detallan que las bebidas alcohólicas oscuras contienen mayores cantidades de impurezas químicas derivadas de la fermentación; optar por opciones claras disminuye significativamente la intensidad de la resaca posterior. Suplementación natural: El uso de extractos vegetales (como el jengibre o el ginseng rojo) contribuye a disminuir las náuseas y los mareos gracias a sus propiedades antiinflamatorias naturales presentes en las raíces de uso común.

El uso de extractos vegetales (como el jengibre o el ginseng rojo) contribuye a disminuir las náuseas y los mareos gracias a sus propiedades antiinflamatorias naturales presentes en las raíces de uso común. Consumo de fructosa: Las frutas frescas o las infusiones endulzadas con miel de abeja aportan azúcares naturales que asisten al hígado en el procesamiento acelerado de las toxinas restantes del alcohol.

Foto: Pixabay

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La base científica del descanso y la nutrición en la recuperación

La efectividad de estas soluciones naturales encuentra un respaldo sólido en las recomendaciones de los organismos de investigación científica a nivel global. Los manuales clínicos de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos resaltan que "el tiempo y el reposo constituyen los factores definitivos para que el cuerpo complete la depuración de los residuos metabólicos del etanol".

La organización internacional enfatiza que los remedios caseros optimizan las condiciones internas del cuerpo para que este proceso de limpieza ocurra de forma menos dolorosa.

Asimismo, los especialistas en nutrición y gastroenterología señalan que el uso de ingredientes comunes (como el bicarbonato de sodio diluido en agua) alivia la acidez estomacal de manera inmediata al neutralizar los ácidos gástricos elevados por la ingesta de alcohol.

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Al preferir estas alternativas naturales sobre la automedicación, el individuo protege la mucosa de su estómago y evita la toxicidad hepática secundaria. Esto garantiza que el organismo retorne a su equilibrio basal de forma natural, segura y sin efectos secundarios adversos para la salud a largo plazo.

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