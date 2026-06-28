La preservación de las poblaciones de colibríes en entornos urbanos demanda la adopción de medidas responsables por parte de la ciudadanía, orientadas tanto al mantenimiento adecuado de fuentes artificiales de alimentación como al soporte de iniciativas científicas.

De acuerdo con las guías de divulgación ecológica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la transformación de espacios privados (como jardines o balcones) en microhábitats funcionales resulta prioritaria para contrarrestar la pérdida de entornos naturales provocada por la mancha urbana.

Adicionalmente, los esquemas de conservación contemporáneos integran dinámicas de colaboración comunitaria (orientadas al financiamiento de santuarios artificiales y zonas de reforestación controladas) que permiten un involucramiento directo en la protección activa de estas aves.

Catia Lattouf tiene 73 años y desde que era niña le enseñaron a amar la naturaleza, especialmente las plantas y animales, entre ellos los colibríes. Foto: Atenea Campuzano / El Universal

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Directrices técnicas para el establecimiento de bebederos y jardines seguros

La colocación de comederos artificiales representa una asistencia valiosa en entornos metropolitanos, siempre que se sigan lineamientos rigurosos para evitar afectaciones a la salud de las especies. Las investigaciones especializadas publicadas en el manual técnico de la UNAM enfatizan que el néctar idóneo se debe preparar disolviendo estrictamente una porción de azúcar blanca estándar (o de mesa) por cuatro medidas de agua limpia, prescindiendo por completo de aditivos comerciales, mieles o colorantes artificiales debido al riesgo latente de toxicidad.

El protocolo científico para la gestión de estos dispositivos contempla los siguientes puntos críticos:

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Selección del material: Se aconseja priorizar de forma exclusiva los contenedores fabricados de vidrio, en virtud de que las estructuras plásticas de baja calidad tienden a liberar compuestos químicos nocivos al encontrarse expuestas de manera prolongada a la radiación solar.

Se aconseja priorizar de forma exclusiva los contenedores fabricados de vidrio, en virtud de que las estructuras plásticas de baja calidad tienden a liberar compuestos químicos nocivos al encontrarse expuestas de manera prolongada a la radiación solar. Mantenimiento higiénico: El recambio del líquido y el lavado del artefacto se ejecutan en un periodo máximo de tres a cuatro días empleando agua caliente (proceso indispensable para inhibir la proliferación de esporas fúngicas y levaduras que resultan letales para el tracto digestivo del colibrí).

El recambio del líquido y el lavado del artefacto se ejecutan en un periodo máximo de tres a cuatro días empleando agua caliente (proceso indispensable para inhibir la proliferación de esporas fúngicas y levaduras que resultan letales para el tracto digestivo del colibrí). Emplazamiento estratégico: Los dispositivos se suspenden en ubicaciones provistas de sombra constante, distantes de estructuras acristaladas para prevenir colisiones incidentales y fuera del alcance predictivo de animales domésticos (como felinos o caninos).

Los dispositivos se suspenden en ubicaciones provistas de sombra constante, distantes de estructuras acristaladas para prevenir colisiones incidentales y fuera del alcance predictivo de animales domésticos (como felinos o caninos). Fomento de flora nativa: El jardín se complementa preferentemente con plantas endémicas cuyas flores exhiban corolas tubulares y tonalidades encendidas (tales como el mirto, el aretillo, el muicle o la lavanda), suprimiendo de manera absoluta el uso de pesticidas sintéticos o insecticidas que alteren la seguridad del ecosistema local.

Foto: Captura de pantalla UNAM

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Mecanismos de adopción simbólica y soporte a santuarios urbanos

Más allá del acondicionamiento residencial, los ciudadanos tienen la posibilidad de incidir a mayor escala mediante programas formalizados de sustentabilidad.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) promueve de manera constante el registro de observaciones ciudadanas en plataformas globales de monitoreo biológico (tales como aVerAves, coordinada internacionalmente por el Laboratorio de Ornitología de Cornell), permitiendo el mapeo preciso de las rutas migratorias urbanas.

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En paralelo, existen iniciativas de apadrinamiento civil que operan bajo el concepto de adopciones simbólicas. Esta modalidad (cuyas directrices operativas e implicaciones logísticas son detalladas por especialistas en la materia) no involucra el cautiverio ni la posesión física de los ejemplares en los hogares, sino la adquisición consciente de un instrumento denominado "Kit Colibrí".

Las aportaciones recabadas a través de este mecanismo se destinan de manera íntegra al financiamiento de proyectos de restauración ambiental y al desarrollo de infraestructura especializada en áreas protegidas, otorgando al participante manuales informativos avanzados y un certificado formal que acredita su contribución directa a la permanencia de la especie.

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