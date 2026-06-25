El desarrollo de la Copa Mundial 2026 mantiene la atención total de los aficionados mexicanos, posicionándose como el evento más documentado del año en el entorno digital.

Sin embargo, la conversación en torno a la justa futbolística no se limita a los resultados deportivos o a las celebraciones en las calles, sino que abarca debates de índole logística y política.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

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Las duras críticas a la logística y el caso del conjunto iraní

En este escenario, un fragmento audiovisual extraído de una emisión de TV Azteca se ha vuelto masivamente viral en la plataforma Instagram, específicamente a través de la cuenta @elwqueinftunov98, encendiendo la polémica por las severas declaraciones emitidas por el narrador Christian Martinoli (quien aparece acompañado en la mesa de análisis por Luis García y Jorge Valdano).

Durante la mesa de debate, el análisis comenzó centrándose en las modificaciones que sufrirá el protocolo de juego de cara al partido definitivo del campeonato. Con respecto a esto, el periodista señaló que "la final seguramente va a ser un tema de NFL, en donde el medio tiempo va a durar una hora, o sea, es el único partido que va a alterar un poco el asunto, lo demás es, o sea, el protocolo es largo". No obstante, la crítica principal emergió al abordar las condiciones en las que compiten algunas escuadras participantes.

Martinoli calificó la situación de la delegación de Irán como una de las fallas más graves de la actual administración deportiva. "Sin olvidar que el gran pecado, me parece, de esta competencia es lo de Irán, ¿no? O sea, que tú no le permitas a un equipo dormir en una sede mundialista, eso sí me parece verdaderamente aberrante", expresó el comunicador en alusión a las dinámicas de traslado que obligan al conjunto a regresar a la ciudad fronteriza de Tijuana diariamente tras sus actividades.

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De acuerdo con sus palabras, la prioridad de los organizadores se centra de manera desmedida en el beneficio económico, sentenciando que "la verdad, o sea, queremos nomás la plata, la plata, la plata".

Geopolítica en el fútbol y la exigencia de congruencia institucional

El cuestionamiento del periodista deportivo también abarcó las decisiones de la federación internacional respecto a los conflictos bélicos globales y la exclusión de ciertas naciones. El narrador expuso el contraste existente entre los criterios aplicados a diferentes federaciones en los últimos años, argumentando una falta de equidad en las sanciones disciplinarias.

"Me parece aberrante que haya países que están en guerra que sí participan de eliminatorios y otros que no, ¿no? Y que un país que sea host, en este caso, anfitrión de la mayor cantidad de juegos, está en guerra, también eso me parece ridículo", detalló de forma contundente durante la transmisión.

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Ante esta situación, el cronista sugirió de manera irónica que las autoridades deberían unificar sus criterios de elegibilidad si pretenden fungir como mediadores morales: "Entonces, vamos con todos, deja que se califique Rusia, deja que, o empieza a quitar a todos los que están en guerra, porque no solamente son los que conocemos, hay bastantes países que tienen guerras internas, empieza a quitar, si vamos a ser los justicieros y a dar premios de la paz, pues empecemos a ser un poco más congruentes. Nos quedamos con ocho equipos, lo que tú me digas, pero somos congruentes".

El material audiovisual, que acumula rápidamente más de 917 mil reacciones y supera los mil comentarios en redes sociales, muestra al cronista arremeter de forma directa contra los estatutos organizativos del torneo internacional.

La opinión pública digital se inclina mayoritariamente a favor de los argumentos expuestos por el comunicador, abriendo un espacio de debate sobre la equidad y la administración del campeonato.

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