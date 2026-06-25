Tras conquistar a las redes sociales al hacerse viral mientras caminaba entre los festejos del primer partido del Mundial 2026, vistiendo una playera de la Selección Mexicana, el Pato Merlín adquirió fama internacional y el reconocimiento oficial de la FIFA.

En ese sentido, al convertirse en toda una celebridad durante la justa deportiva, su rutina pasó de recorrer las calles de la colonia Centro junto a su familia dedicada al comercio, a aparecer en programas de televisión, registrar su marca personal ante el IMPI y ser invitado al partido de México contra Chequia, el pasado 24 de junio.

Ante ello, las aventuras del Pato Merlín han capturado el reflector mediático, logrando que el emplumado se convirtiera en todo un símbolo nacional ante el resto del mundo.

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El Pato Merlín y su familia transitan por la Alameda Central. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Así han sido las nuevas aventuras del Pato Merlín tras su éxito

A propósito de su presencia en el partido de México, el comediante Alexis “Ojitos de Huevo”, compartió un video conociendo a Merlín que causó furor entre los admiradores del emplumado.

Asimismo, el lanzamiento de las redes sociales oficiales del famoso pato, contó con la participación de Arturo Islas, reconocido por ser defensor de la vida silvestre, quien difundió un mensaje para el cuidado de la especie de Merlin.

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“Muchos patos comprados por impulso o ganados en ferias terminan abandonados en lagos, donde son rechazados e incluso asesinados por otros patos”, señaló.

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Finalmente, otra de las hazañas más recientes de la pequeña celebridad, fue presenciar uno de los entrenamientos del Atlante, equipo de la Liga MX que lo recibió con una playera a la medida y con su nombre.

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