Tras viralizarse en los festejos del triunfo de México en su primer partido del Mundial 2026, el Pato Merlín continúa causando euforia en la red protagonizando cientos de memes y animaciones generadas con IA.

Vistiendo su peculiar playera de la Selección Mexicana, el pato pekín de dos años pasó de ser visto entre las calles de la zona centro acompañando a sus dueños comerciantes, a ser reconocido internacionalmente como la mascota no oficial del pueblo mexicano en este Mundial de Fútbol.

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Merlín se ganó el corazón de la afición mexicana en este Mundial 2026. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

Pato Merlín causa sensación alrededor del mundo

Con pocos días acaparando el reflector mediático, el Pato Melín figuró como un elemento clave entre la afición mexicana, así lo reportó el medio coreano The Chosun Daily, previo al enfrentamiento de esta noche entre México y Corea del Sur. “Merlín, un pato, se convierte en la mascota no oficial de México mientras buscan el primer puesto del Grupo A”.

La fama del Pato Merlín llegó hasta Corea. Foto: Captura The Chosun Daily

Los medios turcos, Daily Sabah y Gdh compararon la fama de Merlín con el pulpo Paul en el Mundial de Sudáfrica 2010; “Inspirándose en el pulpo Paul, Merlín probó recientemente su pico para hacer predicciones sobre los partidos, eligiendo a México sobre Corea del Sur cuando le presentaron ambas banderas”, se lee en el Daily Sabah.

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Meksika formasıyla sokaklarda su satan sahiplerine eşlik eden ördek Merlin, sosyal medyadaki popülerliğiyle milli takımın "gayriresmi maskotu" haline geldi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve videoları milli takımın resmi hesaplarında da paylaşılan sevimli ördek, FIFA… pic.twitter.com/f2u9dyBC8G — gdh (@gundemedairhs) June 16, 2026

Asimismo, del otro lado del mundo, el Washington Post realizó una cápsula especial sobre el emplumado. “Puede que los jugadores mexicanos en el Mundial hayan marcado los goles, pero un pato se robó el protagonismo”.

Pato Merlín. Foto: Washington Post

Finalmente, la inesperada fama del pato llegó hasta África, dónde el medio Channel África compartió la predicción del pato para el juego de México: “Merlín pareció preferir México a Corea del Sur al escoger una bandera mexicana con su pico”, se lee.

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