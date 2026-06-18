¡Hoy juega México! y, por medio de redes sociales los aficionados celebran el segundo partido de “El Tri” en el Mundial 2026 de una forma muy peculiar, previo a enfrentarse en la cancha contra Corea del Sur.

Ambos países han generado una genuina hermandad entre la hinchada, sin embargo este 18 de junio se disputará el esperado juego en el Estadio Guadalajara en punto de las 19:00 horas, despertando la emoción de los fanáticos.

En ese sentido, la afición se encuentra calentando motores para el partido de México vs. Corea del Sur con un épico duelo de memes que continúa desatando risas entre los usuarios.

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Tomada de la Embajada de Corea en México

Usuarios desatan épico duelo de memes en México y Corea del Sur

Con una lluvia de elementos alusivos a la cultura de cada país, la tendencia fue clara para enmarcar la rivalidad en el partido de hoy.

Aficionados desatan duelo de memes. Foto: Redes Sociales

Las comparaciones entre la afición incluyó referencias televisivas.

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Aficionados desatan duelo de memes. Foto: Redes Sociales

Las risas no se hicieron esperar ante la creatividad de los internautas.

Aficionados desatan duelo de memes. Foto: Redes Sociales

El mundo del skincare también obtuvo una peculiar mención.

Aficionados desatan duelo de memes. Foto: Redes Sociales

Incluso el Dr. Simi protagonizó una animación peleando contra la niña de El Juego del Calamar.

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Entre el gran recibimiento de la afición surcoreana en México, los internautas mencionaron que solo por hoy serán rivales.

Aficionados desatan duelo de memes. Foto: Redes Sociales

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