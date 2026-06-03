Por medio de redes sociales se viralizó el video donde una supuesta niña fantasma fue captada corriendo por los pasillos de un centro comercial.

El clip fue captado por un grupo de trabajadores que realizaban obras de mantenimiento durante la noche, mientras el recinto se encontraba cerrado al público.

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Imagen de referencia. Foto: Especial

Niña fantasma es captado en video dentro de centro comercial

Mientras los hombres laboraban, un extraño suceso llamó su atención al otro lado de las escaleras eléctricas, cuando alcanzaron a observar una pequeña silueta de pelo largo que se escondía y de pronto empezó a correr.

Ante el asombro, los trabajadores lograron capturar el momento paranormal: “Mira, mira… graba. ¡Vámonos!”, se escucha en la grabación.

De acuerdo con varios internautas, la plaza que aparece en el video, se trata de Galerías Torreón, pues las apariciones de la presunta niña fantasma son muy mencionadas entre la gente local.

La silueta que aparece corriendo, se desvanece al llegar a un pilar en el pasillo, causando una ola de conmoción en los comentarios de redes sociales.

"¿Esos hombres en verdad le tuvieron miedo?"

"¡Qué miedo ver algo así!"

"Para quienes dudan si es IA. m uchas personas se nos han aparecido así"

"Dicen que los centros comerciales están llenos de espíritus"

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