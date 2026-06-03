Tras criticar los cambios estéticos en Metro Hidalgo, usuarios de TikTok se están organizando en la plataforma para acudir a la primera reunión con trajes de época.

Como parte de las transformaciones rumbo al Mundial de Fútbol, el proyecto de remodelación en el Metro de la CDMX se posicionó en el centro de la polémica al colocar llamativas luminarias que enmarcaron el visible cambio de estética en la estación de la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Por este motivo, al debatir los elegantes acabados en el transporte público y volver tendencia imágenes y memes de época victoriana y barroca, algunos usuarios están convocando a una reunión en este punto de la ciudad con vestimenta al estilo Bridgerton.

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Rehabilitación del Metro Hidalgo provoca controversia en la red. Foto: Karla Guerrero

Convocan a primera reunión con trajes de época en Metro Hidalgo

Por medio de TikTok, la invitación al primer encuentro de época con elegantes atuendos al estilo del siglo XVI se volvió viral entre los usuarios de la plataforma.

La cita será el próximo jueves 11 de junio a las 5:00 pm, debajo del candelabro principal de la estación del Metro Hidalgo para tomarse una foto del encuentro junto a los asistentes que cumplan con el código de vestimenta.

En la descripción, se añade que un grupo de personas se reunirá previamente en Bellas Artes a las 3:00 pm para tomarse fotos y organizar un pequeño baile, posteriormente partirán para el metro para tomar una foto oficial donde se encuentra el candelabro.

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@chaakab Jueves 11 de junio • Metro Hidalgo Asiste con tu vestimenta de época y forma parte de esta experiencia histórica. 5:00 pm hora centro Un grupo de personas nos reunimos en bellas artes a las 3:00 pm para tomar fotos y organizar un baile y de ahi partiremos para el metro en el ya famoso calendrabo para las fotos. No faltes saque tu mejor outfit de la época o similar Réplica y comparte!!!! ♬ sonido original - Lustucru Ensamble

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