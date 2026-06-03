Tras el anuncio de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada sobre la suspensión de clases en la Ciudad de México el próximo 11 de junio, al declarar como día feriado la inauguración de la Copa del Mundo 2026, las suspensiones de diversas actividades se volvieron tema de interés entre los capitalinos.

En ese sentido, el sector laboral reaccionó ante la duda sobre si el inicio del mundial se trata de un día de descanso obligatorio en México y, si en caso de presentarse, el trabajador deberá recibir un pago doble o triple. Por ello, a continuación te decimos lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).

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Copa Mundial 2026. Foto: Estadio Banorte

¿Te pagan doble o triple si trabajas el 11 de junio?; esto dice la LFT

El arranque del torneo internacional se encuentra en el centro de la conversación sobre los efectos que tendrá en el rubro laboral. Ante ello la LFT no establece la inauguración del Mundial de fútbol como día de descanso obligatorio.

Asimismo, aunque establezca oficialmente como día festivo el próximo 11 de junio, dicha medida sólo tendría efectos a nivel local y aplicaría como día inhábil para dependencias del gobierno. Esto significa que las empresas del sector privado no están obligadas a suspender labores, ni a pagar salario adicional por tratarse de la inauguración del Mundial.

Finalmente, este 11 de junio los trabajadores deberán presentarse para ejercer sus labores con normalidad, a menos que la empresa o institución determine medidas internas como horarios especiales, modalidad home office o esquemas alternativos para laborar durante ese día.

Descubre cuanto deben pagarte por laborar el 11 de junio. Foto: Cuartoscuro

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