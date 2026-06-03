En el episodio 123 de Brozo y Loret para Latinus, la dupla de comunicadores visitó una terminal aérea en remodelación, haciendo alusión al recién inaugurado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el pasado 30 de mayo las obras de modernización del recinto que recibirá a miles de turistas durante el Mundial de Fútbol.

Brozo y Loret critican a funcionarios mexicanos desde aeropuerto con fallas

En medio de trabajadores y señales de precaución, Brozo y Loret emprendieron un recorrido por la sala de espera, mientras hacían mención de los recientes cambios en la CDMX para ser anfitriona del Mundial y de la “ajolotización”, donde puentes y distintas vialidades fueron pintados de morado para tener una identidad en honor a los ajolotes, especie endémica de la ciudad. Sin embargo, se estableció que dicha medida ponía en riesgo la seguridad vial:

“Los expertos empiezan a salir, empiezan a decir, "Oye, en las vialidades el color que se recomienda internacionalmente es el amarillo por la situación de alerta del que va manejando y de los que van al lado”, mencionó Brozo.

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Brozo y Loret critican remodelación en AICM. Foto: Captura de video

Rendición de cuentas de Sheinbaum

A propósito del informe de rendición de cuentas de Sheinbaum por el segundo aniversario de su triunfo electoral, donde reiteró su rechazo a la intromisión de Estados Unidos al señalar a Rocha Moya por nexos con el narco, Loret de Mola dijo: “Yo creo que ese discurso de la presidenta el domingo a plaza llena es el sello del pacto (...) Ahí la presidenta lo que dijo fue: ‘yo con Rocha hasta el final’. Aquí se protege a cualquier político acusado de narco”.

Al criticar esa postura, los comunicadores alegaron que su respaldo era para evitar que las autoridades extranjeras continúen señalando a más funcionarios: “pues pues sí presidenta, lo que pasa es que tienes una lista interminable de innombrables narcofuncionarios que tienen expediente abierto”, señaló Brozo.

“Estados Unidos tiene todo el álbum de Panini, el Morenini. Que no me vas a dar a los 10 de Sinaloa… ah, pues aquí tengo la selección de Tamaulipas... Aquí tengo la selección de Baja California, si no quieres aquí tengo a los legendarios como Adán Augusto…”, añadió Loret.

Respecto a la falta de pruebas en el caso de Rocha Moya, Loret aseguró: “¿cuántas veces ya dijo Sheinbaum que no hay pruebas? y Estados Unidos no decía nada… ahora, la jueza que lleva el caso en Nueva York (...) dice que hay una enorme cantidad de evidencias".

"Nos llevan mintiendo un mes con que no hay pruebas y lo que dicen es que hay una evidencia abrumadora de pruebas en su contra; los 10 de Sinaloa, desde Rocha Moya, Insunza, el ahijado de Rocha, el de seguridad, el de finanzas… para todos hay”, puntualizó Loret.

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