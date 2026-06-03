Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México sumaron un nuevo episodio de controversia luego de que varios manifestantes derribaran y vandalizaran figuras monumentales de futbolistas instaladas sobre Paseo de la Reforma.

Esculturas monumentales de futbolistas colocadas sobre el camellón de Reforma fueron derribadas por los maestros de la CNTE. Foto: Camila Ayala / CUARTOSCURO

El incidente ocurrió en medio de las movilizaciones que el magisterio mantiene desde hace días para exigir una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y discutir la derogación de la Ley del ISSSTE, una de las principales demandas del movimiento.

¿Qué pasó con las figuras de futbolistas en Paseo de la Reforma?

Durante las protestas del martes 02 de junio, algunas de las esculturas que formaban parte de la exposición urbana "Los Gigantes del Futbol" fueron derribadas, intervenidas con pintura y despojadas de parte de sus elementos decorativos.

Las figuras, de más de dos metros de altura, aparecieron cubiertas con consignas relacionadas con el movimiento magisterial. Entre los mensajes que llamaron la atención se encontraba la frase: “Si no hay solución, no rodará el balón”.

Maestros de la CNTE derriban y vandalizan figuras gigantes del Mundial en Paseo de la Reforma. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

La muestra había sido instalada como parte de las actividades previas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de celebrar la cultura futbolística y acercar el deporte a los espacios públicos de la capital.

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¿Qué es la exposición "Los Gigantes del Futbol"?

La exhibición está integrada por esculturas monumentales inspiradas en futbolistas y fue desarrollada por artesanos mexicanos del taller Zion Art Studio, ubicado en Iztapalapa.

Docentes de la CNTE "encueran" figuras de futbolistas. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

El proyecto busca fusionar arte, cultura y futbol, transformando espacios emblemáticos de la Ciudad de México en puntos de encuentro para habitantes y turistas antes de la celebración del Mundial de 2026.

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Chumel Torres reacciona a destrozos de maestros y provoca una ola de comentarios

Como era de esperarse, las imágenes y videos del momento en que algunas de las esculturas fueron derribadas se viralizaron rápidamente en redes, donde las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios respaldaron las acciones de protesta, otros criticaron los daños ocasionados a las figuras instaladas sobre Paseo de la Reforma.

Entre quienes reaccionaron estuvo Chumel Torres, quien compartió uno de los videos a través de su cuenta de X, antes Twitter, y lanzó un comentario en tono de burla sobre los hechos.

“Mira, mami, es mi profe”. —“Un pobre morrito que tuvo el infortunio de que estos petardos le dieran clases”.

Chumel Torres reacciona a destrozos de maestros de la CNTE contra figuras de futbolistas en Reforma. Foto: Captura de pantalla

Minutos después, la publicación acumuló miles de interacciones, donde algunos usuarios respaldaron la postura del comunicador, mientras que otros defendieron al movimiento magisterial y señalaron que las personas involucradas en los destrozos no representan a todos los docentes ni a la totalidad de los integrantes de la CNTE.

Entre las respuestas que recibió el comentario destacaron mensajes como:

“¿Sabes lo que es que a un jubilado le paguen en UMAs después de trabajar 60 años? ¿Y que un político se retire con 100 mil pesos mensuales tras seis años en el cargo?”

“Con razón hay tanto chairo. Ese es nuestro sistema de educación”;

“Digo, sí están muy feos los monos y los ajolotes, pero el vandalismo ya es otra cosa”.

- Con información de Eduardo Dina y María Cabadas

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