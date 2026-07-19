Zumpango, Méx.— La educación ambiental y frenar las descargas de aguas residuales son importantes para el desarrollo del proyecto de recuperación de la Laguna de Zumpango, pues sin ello, la inversión que realiza el gobierno federal en la rectificación de los 18 kilómetros de bordos y la próxima construcción de una planta potabilizadora, tardarán en dar resultados, explicaron biólogos a EL UNIVERSAL.

Araceli Casanova, bióloga por la UNAM, indicó que recuperar el área natural protegida es un proyecto que requiere hacerse de manera interdisciplinaria con la participación de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, pues las aguas que llegan a Zumpango no sólo son pluviales.

En entrevista, Araceli Casanova sostuvo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha señalado en diversos informes que el agua que llega a la Laguna de Zumpango es 10% residual y 90% pluvial, y durante la ruta que lleva el líquido, desde la Ciudad de México hasta Zumpango, hay varias zonas que están al aire libre como el Río Cuautitlán. En ella hay vertederos con descargas domésticas e industriales [pinturas, aceites u otros materiales].

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“Algo que a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo, es convivir con el agua. Ven un río y piensan que es un lugar para aventar la basura, piensan que desaparece. Y no desaparece, va a parar a otro lado. La gente va y tira basura y se convierte en contaminación por residuos sólidos que, a su vez, se van descomponiendo y hay microplásticos y demás. También la gente ve humedales y avienta su basura”, dijo.

La bióloga comentó que en pláticas con lancheros, consideran que si la Laguna de Zumpango llega a tener más agua, generará más viento y por consecuencia, habrá actividades que se tengan que suspender como los paseos en lanchas.

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“Si Zumpango se convierte en ese vaso regulador que almacena una gran cantidad de agua, [a largo plazo] se disminuirían actividades de pesca porque las condiciones que requieren los peces es que haya vegetación donde puedan resguardarse, descansar, e incluso, para que se escondan de las aves. Entonces, al incrementar la cantidad de agua disminuiría la vegetación”, refirió.

Entre las actividades que realiza actualmente la Conagua en la Laguna de Zumpango, se encuentra el reforzamiento de 18 kilómetros de bordos, lo cual tiene como finalidad tener más capacidad para almacenar el agua.

“La Laguna no se llena en toda su capacidad, sino que se queda a 70% o a 80% porque si se llenará más, el oleaje podría desgastar parte de la zona del talud del bordo y resultaría peor porque habría una inundación. Entonces, este reforzamiento tiene que ver con almacenar una mayor cantidad de agua”, expuso Casanova.

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Sanear el Lago de Guadalupe

El biólogo por la UNAM Carlos Sánchez explicó que es importante que el proyecto de recuperación de la Laguna de Zumpango se desarrolle a la par con el rescate de la presa Lago de Guadalupe, donde, señala, se debe poner freno a las descargas de aguas residuales provenientes de Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza, ya que esto afectará la idea de potabilizar el agua en ambos cuerpos.

Enfatizó que es importante evitar el crecimiento urbano en esos entornos porque mientras no se ataje el problema de drenaje, será imposible sanear en la presa de Guadalupe y, por ende, en la Laguna de Zumpango.

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“Es muy difícil potabilizar el agua de la Laguna de Zumpango. Primero se tiene que limpiar el agua de la presa de Guadalupe y evitar que se mezcle el agua con las aguas negras del Interceptor Poniente, porque a la altura de Teoloyucan se une al Río Cuautitlán y ahí se echa a perder todo. Antes era más distinguible que el agua del Río Cuautitlán se viera más limpia, pero actualmente el agua está igual de sucia que la del Interceptor Poniente”, refirió Carlos Sánchez. En Nicolás Romero no hay plantas de tratamiento y todos los drenajes se descargan a la presa de Guadalupe, debido al crecimiento desordenado que tuvo la demarcación entre los años de 1980 y 1990.

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Explicó que en tanto no se atienda esa situación, los esfuerzos por potabilizar en ese embalse que comparte territorio con Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, el agua seguirá llegando sucia a Zumpango y su proceso de limpieza tardará más. “La Laguna de Zumpango cumple una función muy importante que es la regulación del clima. Si no existiera y toda el agua que se evapora de ella, yo creo que la zona norte del Valle de México estaría mucho más seca y calurosa.

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“Con todo el espejo de agua que tiene, sí regula bastante el clima local. Otra razón para recuperarla, es que es el hábitat de muchas aves acuáticas y otras especies como culebras de agua”, destacó.

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