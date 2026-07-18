[Publicidad]
La FIFA hizo un llamado a la afición mexicana para asistir al ver la final de la Copa Mundial de Futbol al Fan Festival con la camiseta de la Selección Nacional Mexicana para "pintar juntos el Zócalo de verde"
A través de sus redes sociales, la FIFA convocó para que durante el encuentro entre los equipos de España y Argentina, los asistentes usen la playera de México en el Zócalo capitalino.
Lee también Argentina vs España, la gran victoria del español en Estados Unidos durante el Mundial 2026
"México no juega la final, pero el futbol se despide en su casa. Este domingo, ponte la verde y ven al FIFA Fan Festival a despedir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pintemos juntos el Zócalo de verde", dice el mensaje de la FIFA.
El partido final de la Copa Mundial de Fútbol será mañana domingo a las 13:00 horas.
“Transporte de la CDMX realizó 4.5 millones de viajes extras” durante el Mundial, dice secretario de Finanzas
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Campeón del mundo en 2010 le ruega a Donald Trump por ayuda para ver a España en la final del Mundial
Espectáculos
De 180 mil a más de 800 mil seguidores: así cambió la vida de Mar Contreras tras "La Casa de los Famosos México"
Universal Deportes
México suma medallas de plata y bronce en la Copa de Clavados
Mundo
Fondo Monetario Internacional libera 346 mdd a Venezuela; serán destinados al plan de reconstrucción tras terremotos
Espectáculos
“Ninguna madre debería despedir a su hijo”: Maribel Guardia dedica mensaje a Aylín Mujica
Espectáculos
Robert Smith de The Cure se lanza contra el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026
Al día
Ganancias y pérdidas en la CDMX por la Copa del Mundo
Espectáculos
“Las telenovelas no han muerto”: Juan Osorio