La FIFA hizo un llamado a la afición mexicana para asistir al ver la final de la Copa Mundial de Futbol al Fan Festival con la camiseta de la Selección Nacional Mexicana para "pintar juntos el Zócalo de verde"

A través de sus redes sociales, la FIFA convocó para que durante el encuentro entre los equipos de España y Argentina, los asistentes usen la playera de México en el Zócalo capitalino.

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"México no juega la final, pero el futbol se despide en su casa. Este domingo, ponte la verde y ven al FIFA Fan Festival a despedir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pintemos juntos el Zócalo de verde", dice el mensaje de la FIFA.

El partido final de la Copa Mundial de Fútbol será mañana domingo a las 13:00 horas.

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