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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el oficio donde la presidenta Claudia Sheinbaum informa que asistirá a la final de la Copa del Mundo de Futbol en Nueva York.
La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo dijo este mediodía:
“Buen día, hace unos minutos recibimos la Comunicación de la Presidenta @Claudiashein en la que informa a la Comisión Permanente, observando el artículo 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la Final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México junto con Estados Unidos y Canadá”.
Lee también Sheinbaum acudirá a la final del Mundial en Nueva York; recibe invitación de Trump
Ello “atendiendo la invitación de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos de América”.
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