Nación | 18-07-26 | 12:54 | Actualizada | 18-07-26 | 12:55 |

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el oficio donde la presidenta informa que asistirá a la final de la Copa del Mundo de Futbol en Nueva York.

La presidenta de la Comisión Permanente, dijo este mediodía:

“Buen día, hace unos minutos recibimos la Comunicación de la Presidenta @Claudiashein en la que informa a la Comisión Permanente, observando el artículo 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la Final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México junto con Estados Unidos y Canadá”.

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Ello “atendiendo la invitación de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos de América”.

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