Cancún, Quintana Roo.- El vuelo comercial que abordaría este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con destino a Nueva York fue cancelado.

El vuelo 2973 de la aerolínea Delta programado a las 15:40 se retrasó a las 17:25 y horas más tarde se canceló.

De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, la ciudad sede del último partido de la Copa Mundial de Futbol presenta mala calidad de aire por incendios forestales registrados en los últimos días.

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Cancelan vuelo comercial en que viajaría Sheinbaum a EU (18/07/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Hasta el momento se desconoce si la mandataria federal tomará otro vuelo comercial o un avión militar.

La mandataria viajaría de Cancún a Nueva York este sábado 18 de julio para asistir a la final del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Nueva York/ Nueva Jersey (conocido también como MetLife Stadium) y en donde se disputará la Copa entre Argentina y España a las 13:00 horas (México) del domingo 19 de julio.

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Ayer informó que el presidente Donald Trump la invitó a disfrutar del encuentro deportivo junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

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De acuerdo con la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, para este sábado no se tenían contemplados eventos públicos. Por la mañana sostuvo una reunión privada con gobernadores del sureste del país para supervisar obras del Tren Maya de carga y hace unos minutos se retomó un evento dado a conocer el miércoles pasado y —que se canceló ayer por el viaje agendado a Nueva York—, para las 16:30 horas de hoy, en el que presidiría el “Programa de Vivienda para el Bienestar Desarrollo Arcos Paraíso” en Cancún, Quintana Roo.

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Hace apenas unos minutos, el departamento de comunicación social de la presidencia informó que se reprogramó dicho evento para las 15:30 horas, donde se espera que la jefa del Ejecutivo informe sobre la situación y la posibilidad de cancelar su visita a Estados Unidos.

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Sheinbaum no aclara cómo viajará a EU

A pesar de la cancelación de vuelos a Nueva York por condiciones climáticas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sí asistirá a la final de la Copa Mundial, aunque no informó a qué hora ni cómo se trasladará al partido de futbol que disfrutará en compañía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

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“El día de mañana voy a estar en la Copa Mundial de la FIFA, recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va a estar también el primer ministro Carney. Por eso es importante, en términos diplomáticos, que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo.

“Y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana. Estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México”, dijo en un video mensaje publicado esta tarde.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza informar sobre su traslado a Nueva York.



Desde Cancún, fue cuestionada por medios de comunicación sobre detalles del vuelo que tomará para asistir a la final de la Copa Mundial 2026, tras aceptar la invitación de Donald Trump.… pic.twitter.com/5EpigCBE44 — El Universal (@El_Universal_Mx) July 18, 2026

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Al término de presidir el “Programa de Vivienda para el Bienestar Desarrollo Arcos Paraíso” en Cancún, Quintana Roo, fue cuestionada por medios de comunicación sobre qué tipo de vuelo tomaría a Estados Unidos y a qué hora, sin embargo, no contestó a las preguntas, tampoco precisó si tomará un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

La mandataria viajará a Nueva York para asistir a la final del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Nueva York/ Nueva Jersey (conocido también como MetLife Stadium) y en donde se disputará la Copa entre Argentina y España a las 13:00 horas (México). Regresará a la Ciudad de México este lunes 20 de julio por la mañana.

La presidenta de México —junto a los mandatarios de Estados Unidos y Canadá— disfrutará también del medio tiempo del partido, el cual contará con un show musical y la participación de: Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y el grupo de KPOP, BTS, a quienes recibió en Palacio Nacional en mayo pasado. Asimismo, medios de comunicación estadounidenses confirmaron la asistencia de celebridades internacionales; la participación de Chris Martín, líder de la agrupación Coldplay, además de Laura Pausini y Robbie Williams.

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A penas ayer, Sheinbaum Pardo reveló que Donald Trump la invitó a la final y aceptó por fines diplomáticos. Este sería el segundo encuentro presencial entre los mandatarios de los países de Norteamérica, en medio de las discusiones entre el TMEC que se mantiene hasta 2036 y con posibilidad de ampliarlo. Además de las acusaciones del Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense en abril pasado hacia el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros políticos y exfuncionarios sinaloenses. Autoridades de ese país los señalan de tener vínculos con grupos criminales y narcotraficantes.

La visita de la mandataria federal también se da en el marco de la identificación de Mauro Alberto Núñez Ojeda “El Jando”, piloto que trasladó a Ismael “El Mayo “Zambada y Joaquín Guzmán (hijo de Él Chapo Guzmán) a Nuevo México, Estados Unidos en julio de 2024. Dicho sujeto ya está cooperando con la justicia estadounidense, reveló una fuente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a EL UNIVERSAL tras declararse culpable, en abril pasado, ante la Corte del Distrito de Columbia, al haber alcanzado un acuerdo con el gobierno.

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Tras la captura de El Mayo, Núñez Ojeda fue deportado a México, donde fue detenido el 8 de febrero de 2025. En agosto del mismo año, el gobierno mexicano entregó al piloto a Estados Unidos como parte de un grupo de 26 fugitivos de la justicia de aquel país.

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El 7 de julio pasado, el gobierno federal presentó un informe sobre la captura del narcotraficante “El Mayo” Zambada, después de que se diera a conocer información de la participación de Estados Unidos en estos hechos y la exhibición de la aeronave en la que fue trasladado.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez presentó una línea de tiempo y acusó que “alguien mintió”, después de la información que dio el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El 2 de julio, el medio Pie de Nota informó que la avioneta que se utilizó fue parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia.

“Esta solicitud de información se hizo en varias ocasiones; la respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos; sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo.

“Entonces, a partir de ahí la primera pregunta es: ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿mintió el embajador Ken Salazar?”, dijo Sheinbaum Pardo el 7 de julio.

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