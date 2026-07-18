La actriz Arantza Ruiz ya comenzó a divertirse y aún no arranca la cuarta temporada de "La Casa de los Famosos", pero así es es ella, divertida, sin miedo a decir lo que piensa y dispuesta a superar los retos, es por eso que a sus padres, el actor Alejandro Ruiz y la productora de cine Socorro Méndez, no les extraño que decidiera formar parte de este reality.

"Me dijeron que estoy loca, pero como ya soy un adulto que haga lo que quiera. Cuando les conté que me habían hablado para proponerme entrar me dijeron, 'no lo hagas', pero como soy esa persona que le aconsejan y hago todo lo contrario, dije que sí", contó Arantza.

La también cantante y gamer explicó que la preocupación de sus padres, es que esto ha sido un arma de doble filo para otros famosos, porque algunos han aumentado de popularidad y otros han recibido las críticas de su vida; pero ella confía en que el destino le puso esta oportunidad para su beneficio.

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"Espero que sea una casa muy divertida, siento que la gente que va tenemos muchas ganas de pasarla bien, convivir y reirnos mucho", dijo la actriz de telenovelas como "Vencer el pasado" (2021), "Eternamente amándonos" (2023) y "Me atrevo a amarte" (2025).

Arantza explicó que tiene muy presente todas las polémicas que en las ediciones pasadas han vivido los habitantes de esta casa, pero confía en que la producción de este reality ya se haya dado cuenta que es momento de brindarle entretenimiento al espectador, más que estresarlo con enfrentamientos y peleas; aún así dijo que se conduciría con precaución.

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"Tengo un humor negro y además políticamente incorrecto, por lo que me da miedo que no entiendan que es un chiste, porque estamos en un tiempo en que la comedia es muy delicada, entonces no quiero hacer esos chistes que la gente no vería muy bien"

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A pesar de que ya sabe quiénes son nueve de los 15 integrantes que entrarán en la casa, la también gamer aseguró que no tiene estrategia alguna para arrancar su participación, que lo mejor es fluir e ir viendo cómo se desarrollan las cosas.

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"Siento que cualquier estrategia se cae, porque aquí las reglas cambian, entonces para qué planeo algo si no sé qué va a pasar".

La décima integrante de LCDLF, ya sabía desde enero que formaría parte de este reality, por lo que tuvo la oportunidad de terminar las grabaciones de la telenovela "Tierra de amor y coraje", que produce José Alberto Casto, y que se estrenará en septiembre en Estados Unidos y en octubre en México.

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"Sí se hubieran retrazado un poco las grabaciones, la ventaja es que la producción estaba dentro de Televisa, entonces había la posibilidad de coordinar fechas, aunque nunca se cruzaron, pero siempre el proyecto en que estás debe ser la prioridad, porque uno debe ser leal a su palabra, entonces yo hubiera terminado mi telenovela como Dios manda".

Arantza se une a Ernesto Laguardia (actor y conductor), Karina Torres (creadora de contenido), Ximena Herrera (actriz), Aldo Rendón (consultor de imagen), Moisés Peñaloza (actor y modelo), Cynthia Klitbo (actriz), Yahir (cantante), Flor Vigna (actriz y cantante) y Masad Altamimi (creador de contenido y empresario).

"Me encanta que haya actores y cantantes con tanta trayectoria, me gustaría poder aprender de ellos, creo que también hay mucho influencer, pero todos tenemos mucho que aportar y se va accionar una energía muy única, pero me emocionan mucho los actores, quiero escuchar mucho sobre sus carreras".

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La estrella del unitario La rosa de Guadalupe, tiene como meta llegar a la final de esta competencia, y en el proceso poder conocer a cada uno de los habitantes, comenzando con Karina Torres, con quien cree podría pasar momentos muy divertidos, o con Cynthia Klitbo, a quien admira por su trayectoria y cree que podría aprenderle mucho.

También aseguró que está muy consciente de que LCDLF está planificada para llevar al límite a sus participantes, así que espera no llegar al suyo porque dijo, no es nada bonito, y si se queda una semana o llega a la final, se sentirá satisfecha de haberse atrevido a experimentar este reality.

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