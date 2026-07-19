Universal Deportes | 18-07-26 | 22:55 |

Todo está listo para el debut del Querétaro y el América en el Apertura 2026 de la Liga MX en el estadio Corregidora.

Los Gallos son visto como la presa en este encuentro, pero ellos buscarán sorprender a los de Coapa en su presentación como local en esta nueva campaña del futbol mexicano.

Las Águilas arrancan con la era de Guillermo Almada en el banquillo, con quien esperan seguir siendo protagonistas de la Liga MX y pelear por otro título, para eso quieren arrancar con una victoria.

Querétaro vs América MINUTO A MINUTO de la Liga MX

Universal Deportes 10:54 PM

Minuto 82- GOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA

Violante abre el marcador para el América

Universal Deportes 10:39 PM

Minuto 67

Se checa un posible penalti para el América

Universal Deportes 10:32 PM

Minuto 60

Se cumple la hora de juego y no cae el gol

Universal Deportes 10:25 PM

Minuto 53

Alan Cervantes exige una falta sobre él

Universal Deportes 10:17 PM

¡Comienza la segunda parte!

Universal Deportes 10:02 PM

¡Medio tiempo!

Universal Deportes 09:52 PM

Minuto 40

América intenta abrir el cerrojo de la defensiva queretana

Universal Deportes 09:42 PM

Minuto 30

Media hora de juego y sigue sin llegar el gol

Universal Deportes 09:35 PM

Minuto 23

El remate de cabeza de Vázquez se va por encima del arco americanista

Universal Deportes 09:30 PM

Minuto 19

Querétaro tiene su primer tiro de esquina de la nocha

Universal Deportes 09:22 PM

Minuto 10

Tiro de esquina para el América

Universal Deportes 09:14 PM

¡Arranca el primer tiempo!

Universal Deportes 09:05 PM

Alineación del América vs Querétaro

Así salen las Águilas para enfrentar a los Gallos


Universal Deportes 08:52 PM

Así calienta el América previo enfrentar al Querétaro

Universal Deportes 08:40 PM

¿Dónde ver EN VIVO el Querétaro vs América de Liga MX?

El partido solamente se podrá seguir en Fox One

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