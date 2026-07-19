Todo está listo para el debut del Querétaro y el América en el Apertura 2026 de la Liga MX en el estadio Corregidora.

Los Gallos son visto como la presa en este encuentro, pero ellos buscarán sorprender a los de Coapa en su presentación como local en esta nueva campaña del futbol mexicano.

Las Águilas arrancan con la era de Guillermo Almada en el banquillo, con quien esperan seguir siendo protagonistas de la Liga MX y pelear por otro título, para eso quieren arrancar con una victoria.

Querétaro vs América MINUTO A MINUTO de la Liga MX

Universal Deportes 10:54 PM Minuto 82- GOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA Violante abre el marcador para el América

Universal Deportes 10:39 PM Minuto 67 Se checa un posible penalti para el América

Universal Deportes 10:32 PM Minuto 60 Se cumple la hora de juego y no cae el gol

Universal Deportes 10:25 PM Minuto 53 Alan Cervantes exige una falta sobre él

Universal Deportes 10:17 PM ¡Comienza la segunda parte!

Universal Deportes 10:02 PM ¡Medio tiempo!

Universal Deportes 09:52 PM Minuto 40 América intenta abrir el cerrojo de la defensiva queretana

Universal Deportes 09:42 PM Minuto 30 Media hora de juego y sigue sin llegar el gol

Universal Deportes 09:35 PM Minuto 23 El remate de cabeza de Vázquez se va por encima del arco americanista

Universal Deportes 09:30 PM Minuto 19 Querétaro tiene su primer tiro de esquina de la nocha

Universal Deportes 09:22 PM Minuto 10 Tiro de esquina para el América

Universal Deportes 09:14 PM ¡Arranca el primer tiempo!

Universal Deportes 09:05 PM Alineación del América vs Querétaro Así salen las Águilas para enfrentar a los Gallos





Universal Deportes 08:52 PM Así calienta el América previo enfrentar al Querétaro