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Todo está listo para el debut del Querétaro y el América en el Apertura 2026 de la Liga MX en el estadio Corregidora.
Los Gallos son visto como la presa en este encuentro, pero ellos buscarán sorprender a los de Coapa en su presentación como local en esta nueva campaña del futbol mexicano.
Las Águilas arrancan con la era de Guillermo Almada en el banquillo, con quien esperan seguir siendo protagonistas de la Liga MX y pelear por otro título, para eso quieren arrancar con una victoria.
Querétaro vs América MINUTO A MINUTO de la Liga MX
Universal Deportes 10:54 PM
Minuto 82- GOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA
Violante abre el marcador para el América
Universal Deportes 10:39 PM
Minuto 67
Se checa un posible penalti para el América
Universal Deportes 10:32 PM
Minuto 60
Se cumple la hora de juego y no cae el gol
Universal Deportes 10:25 PM
Minuto 53
Alan Cervantes exige una falta sobre él
Universal Deportes 10:17 PM
¡Comienza la segunda parte!
Universal Deportes 10:02 PM
¡Medio tiempo!
Universal Deportes 09:52 PM
Minuto 40
América intenta abrir el cerrojo de la defensiva queretana
Universal Deportes 09:42 PM
Minuto 30
Media hora de juego y sigue sin llegar el gol
Universal Deportes 09:35 PM
Minuto 23
El remate de cabeza de Vázquez se va por encima del arco americanista
Universal Deportes 09:30 PM
Minuto 19
Querétaro tiene su primer tiro de esquina de la nocha
Universal Deportes 09:22 PM
Minuto 10
Tiro de esquina para el América
Universal Deportes 09:14 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Universal Deportes 09:05 PM
Alineación del América vs Querétaro
Así salen las Águilas para enfrentar a los Gallos
Universal Deportes 08:52 PM
Así calienta el América previo enfrentar al Querétaro
Universal Deportes 08:40 PM
¿Dónde ver EN VIVO el Querétaro vs América de Liga MX?
El partido solamente se podrá seguir en Fox One
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Más información
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Querétaro vs América EN VIVO Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del juego de Liga MX
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