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La mañana de este sábado 18 de julio, se hallaron 10 cuerpos sin vida en tres municipios distintos de Zacatecas, entre ellos, el de Ignacio Castrejón Valdez, el exalcalde del Sobrerete.
Ignacio Castrejón Valdez, popularmente conocido como "Nacho Castrejón", fue presidente municipal de Sombrerete, Zacatecas, de 2016 a 2018, por parte de la coalición "Alianzas Rescatemos Zacatecas" entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN).
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De acuerdo con la ficha de su perfil en la "Unidad de Planeación Trabajemos Diferente, presidentes municipales de Zacatecas 2016-2018", Castrejón era arquitecto de profesión.
Tras concluir su administración municipal, regresó a sus actividades empresariales, donde destacó en el sector de la construcción y de la minería.
También era empresario
Ignacio Castrejón fundó Grupo CAVI, una empresa especializada en servicios para la industria minera, ya que en esa región es una de las actividades económicas más importantes del norte de Zacatecas.
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El pasado 1 de febrero, día de su cumpleaños, Grupo CAVI le realizó un homenaje reconociendo su gran labor profesional.
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“A nuestro fundador, Ignacio Castrejón Valdez, por su visión y su invaluable contribución en la consolidación de nuestra organización. Su ejemplo e inspiración a las nuevas generaciones, por liderar con ética y humildad. Con gratitud, la familia y empleados Grupo CAVI”, decía su placa conmemorativa entregada por familiares y colaboradores.
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De acuerdo con el Club Minero de Zacatecas, en el homenaje se le describió como "generoso, trabajador, alegre, amiguero, creativo, persistente, ocurrente y profundamente comprometido".
Tras confirmar su deceso, el Gobierno Municipal del Sombrerete lamentó el hecho y reconoció su labor: "Su entrega, visión y profundo amor por Sombrerete dejan un legado y una huella imborrable en la historia de nuestro municipio".
Este sábado, Castrejón Valdez fue localizado sin vida, luego de que fue privado de la libertad por un grupo armado y finalmente este día se convirtió en una de las víctimas de la jornada violenta registrada en Zacatecas.
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Su asesinato generó reacciones entre miembros del PAN, así como diversos actores políticos, empresariales y de su pueblo natal, ya que siempre figuró dentro de la vida política y privada.
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