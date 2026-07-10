Zacatecas.- Familiares y autoridades confirmaron que el expresidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada -quien saltó a la fama nacional en 2013 al convertirse en el primer alcalde gay postulado por el PRI-, fue asesinado de un disparo en la cabeza en Guadalajara, Jalisco.

El político zacatecano estuvo en calidad de no identificado hasta la noche de ayer, de acuerdo a las primeras versiones que han circulado en aquella entidad, el hecho ocurrió la noche del pasado lunes, en un establecimiento en la colonia Santa Elena de la Cruz, cuando una persona armada llegó y le disparó, luego huyó en una motocicleta y se desconoce su paradero.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, mencionó que conoció de la noticia por las información abierta vertida en redes sociales y al entablar comunicación con la Fiscalía General de Justicia de Jalisco que es instancia que integra la investigación del caso, le confirmó que el fallecimiento de Benjamín Medrano fue producto de un disparo de arma de fuego en el cráneo, al ser ejecutado al interior de una paletería en Guadalajara y que la noche de ayer fue identificado por la hermana.

Cabe mencionar que el empresario y político zacatecano , quien también fue diputado federal del PRI 2015 a 2018 y se desempeñó como coordinador organizador de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) en la administración pasada del gobernador priista Alejandro Tello.

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Por este último cargo, a la llegada del actual gobierno morenista de David Monreal Ávila, se inició una denuncia en su contra penal en su contra, interpuesta por la Secretaría de la Función Pública, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude, que lo orilló a huir de Zacatecas, debido al pleito político y legal, desde entonces se desconocía su paradero, hasta ahora que se conoció de su fallecimiento.

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Al respecto, el fiscal de Zacatecas precisó que Benjamín Medrano había sido sujeto de investigaciones y procesos legales por una denuncia que interpuso en 2022 la Secretaría de la Función Pública, cuya carpeta de investigación fue judicializada, pero, dijo que debido a que Medrano no acudió a la audiencia de control el Juez de Control giró una orden de aprehensión en su contra.

También explicó que, derivado de esa orden de aprehensión, la defensa de Benjamín Medrano promovió un amparo que le fue negado, sin embargo, al recurrir a un recurso de revisión ante los tribunales, en 2025 se emitió una revocación, por tal motivo, dijo, “en este momento Benjamín no era una persona que estuviera evadida de la acción de la justicia, es decir, ya no contaba con un mandamiento judicial en su contra”.

No obstante, dijo que sí existe una investigación que está en trámite, porque no únicamente estaba en contra de Benjamín Medrano, sino que hay otras personas más que hasta ahora tampoco han acudido a presentarse a la fiscalía zacatecana, pero, mencionó que para respetar el dolor de la familia y social, prefería abstenerse de abordar este litigio en este momento, al señalar que también hay una exigencia para que se esclarezca este asesinato por parte de la autoridad de Jalisco.

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Hermano exige justicia

Por su parte, en una entrevista en el noticiero de Francisco Elizondo en la radiodifusora Digital 106.5 FM, Juan Carlos Medrano, el hermano de Benjamín, exigió a las autoridades de Jalisco y al gobierno federal que este caso sea investigado a fondo, tras considerar que, en los últimos años su hermano enfrentaba no solo un proceso judicial, sino aseguró que vivía “una persecución política” que alcanzó a su familia, lo que orilló a que estuviera viviendo en varias partes del país como Tijuana, Nayarit, Mazatlán, y Estados Unidos.

Incluso, el hermano aseguró que derivado de dicha persecución, también él tuvo que irse a vivir a Estados Unidos.

Mencionó que su hermano siempre fue un empresario que destacó en el mundo de la música, el espectáculo y las ferias, pero, desde que entró a la política y se convirtió en el presidente municipal de Fresnillo se ganó muchos “enemigos”.

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Pidió a las autoridades de Jalisco y a la presidenta Claudia Sheinbaum que pongan atención en este caso también en Zacatecas, tras señalar que, aunque pasó en Jalisco: “los enemigos no son de allá (Jalisco), que voltee a ver los ojos para acá (Zacatecas)”.

Mencionó que Benjamín durante varios años no se comunicaba con él por el proceso judicial, pero, al recibir la resolución que lo amparaba de su libertad, desde el año pasado tenían mucha comunicación como hermanos y le comentó que ya estaba preparando un disco.

Juan Carlos dijo que ya fue entregado el cuerpo de Benjamín Medrano y el último adiós se realizará en su pueblo natal de Nochistlán.

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Esta muerte ha consternado a la sociedad zacatecana y se han emitido muchas esquelas y condolencias como la que emitió el ayuntamiento de Fresnillo que actualmente es gobernado por el priista Javier Torres.

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afcl