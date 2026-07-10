[Publicidad]
El rey Carlos III y su esposa Camila recibieron el viernes en Londres al príncipe Harry, a su esposa Meghan Markle y a sus dos hijos, un encuentro inédito en cuatro años, según informaron varios medios británicos citando al Palacio de Buckingham.
El encuentro coincidió con un viaje del príncipe Harry (Enrique), que se encuentra en Inglaterra desde el lunes. Según la agencia de noticias británica PA, Meghan y sus hijos Archie y Lilibet viajaron al Reino Unido desde un lugar desconocido en Europa. Contactado por la AFP, el Palacio de Buckingham no reaccionó de inmediato.
Rebautizan el aeropuerto de Florida con nombre de Donald Trump; cambio costará hasta 5.5 millones de dólares
mcc
[Publicidad]
Más información
Mundo
El rey Carlos III recibió al príncipe Harry, su esposa Meghan y sus hijos; es el primer encuentro desde 2022
Tendencias
Luisito Comunica arremete contra Eduardo Feinmann tras comentarios sobre los mexicanos; “no representa a Argentina” dice
Economía
Jamieson Greer recibe a Ebrard en Washington D.C.; dialogan sobre déficit comercial y reglas de origen
Espectáculos
Andrea Legarreta recibe romántica sorpresa de su novio previo a su cumpleaños 55
Showbiz
Galilea Montijo responde a las críticas por su rostro: “El día que me paguen la cirugía, reclamen”
Noticias
Trump ordena bombardear Irán si es asesinado: "A niveles nunca antes vistos"
Noticias
Gobierno de México sorprende al asignar una vivienda a familia del pato Merlín
Bienestar
¿Qué es la Cyclospora? El parásito que suma casi 2,000 casos en EU y provoca diarrea intensa