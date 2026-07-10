Mundo | 10-07-26 | 12:39 | Actualizada | 10-07-26 | 12:45 |

El y su esposa Camila recibieron el viernes en Londres al príncipe Harry, a su esposa Meghan Markle y a sus dos hijos, un encuentro inédito en cuatro años, según informaron varios medios británicos citando al .

El encuentro coincidió con un viaje del príncipe Harry (Enrique), que se encuentra en Inglaterra desde el lunes. Según la agencia de noticias británica PA, Meghan y sus hijos Archie y Lilibet viajaron al Reino Unido desde un lugar desconocido en Europa. Contactado por la AFP, el Palacio de Buckingham no reaccionó de inmediato.

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