El rey Carlos III y su esposa Camila recibieron el viernes en Londres al príncipe Harry, a su esposa Meghan Markle y a sus dos hijos, un encuentro inédito en cuatro años, según informaron varios medios británicos citando al Palacio de Buckingham.

El encuentro coincidió con un viaje del príncipe Harry (Enrique), que se encuentra en Inglaterra desde el lunes. Según la agencia de noticias británica PA, Meghan y sus hijos Archie y Lilibet viajaron al Reino Unido desde un lugar desconocido en Europa. Contactado por la AFP, el Palacio de Buckingham no reaccionó de inmediato.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc