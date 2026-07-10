Amigos de EL UNIVERSAL Deportes, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Los Angeles en punto de las 13:00 horas.

Ambas selecciones protagonizan uno de los encuentros más esperados de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026.

Este viernes 10 de julio, estos equipos medirán fuerzas con el objetivo de asegurar su presencia entre los cuatro mejores equipos del torneo y mantener vivo el sueño de conquistar el campeonato.

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La selección española llega con la confianza a tope después de eliminar a Portugal en la ronda anterior, resultado que confirmó el crecimiento del equipo a lo largo de la competencia. La Roja superó un inicio irregular y ahora luce como uno de los candidatos más sólidos para pelear por el título.

Del otro lado aparece Bélgica, que avanzó con autoridad tras imponerse con claridad a Estados Unidos. Aunque los Diablos Rojos todavía buscan mostrar su mejor nivel, cuentan con una plantilla capaz de competir ante cualquier rival y saben que un triunfo los colocaría a un paso de la gran final.

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El historial favorece a España. Ambas selecciones se han enfrentado en 23 ocasiones, con saldo de 12 victorias para los españoles, seis triunfos para Bélgica y cinco empates. En Copas del Mundo existen dos antecedentes: Bélgica eliminó a España en los Cuartos de Final de México 1986 tras una dramática definición por penales, mientras que La Roja se impuso 2-1 en la fase de grupos de Italia 1990.

El ganador de este compromiso avanzará a las semifinales de un Mundial que ya reúne únicamente a las ocho mejores selecciones del planeta, por lo que cada error puede marcar la diferencia.

España vs Bélgica, HOY viernes 10 de julio