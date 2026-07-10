El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a dos miembros de una comisión federal electoral bipartidista que se resistió a sus esfuerzos por exigir que los posibles votantes documenten su ciudadanía estadounidense antes de inscribirse.

La Casa Blanca confirmó el viernes la medida ejecutiva contra miembros de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés), que distribuye subvenciones federales a los estados, supervisa las pruebas de los sistemas de votación y mantiene el formulario nacional de inscripción de votantes.

Aunque es probable que la medida no tenga efectos importantes en las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se realizarán en noviembre, es el ejemplo más reciente de los intentos del presidente republicano de ejercer la influencia de la Casa Blanca sobre cómo se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos, y es la primera prueba de su poder presidencial recientemente ampliado, después de que la Corte Suprema dictaminara hace poco que el mandatario puede despedir sin causa a miembros de juntas de agencias independientes.

“El presidente, y titular del Poder Ejecutivo, se reserva el derecho de destituir a personas que podrían no estar totalmente alineadas con la importante tarea de asegurar las elecciones de Estados Unidos y garantizar que se cuente cada voto legal. La decisión Slaughter otorga al presidente precedencia para hacerlo”, dijo la Casa Blanca a la AP.

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El presidente destituyó a Thomas Hicks y Benjamin Hovland, los dos miembros demócratas de la comisión, que tiene cuatro puestos. La integrante republicana del panel, Christy McCormick, renunció. El excomisionado republicano Donald Palmer ya había dejado su cargo voluntariamente a principios de este año. Los cambios fueron informados primero por VoteBeat, un medio que cubre las elecciones y la votación en todo Estados Unidos,

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Trump ha intentado repetidamente remodelar las normas de votación, aunque la Constitución de Estados Unidos otorga el control de las elecciones a los estados y no al presidente. Al citar esa separación de poderes, los tribunales han bloqueado la mayor parte de las dos órdenes ejecutivas de Trump que buscaban reformar la votación. El mandatario también ha iniciado una investigación acerca de su derrota en 2020, sobre la que sigue insistiendo falsamente que se debió a un fraude, y esta semana su gobierno amenazó a los estados si no intentaban eliminar de sus padrones electorales a personas que, según funcionarios federales, no son ciudadanas estadounidenses.

Aun así, Trump ha sido incapaz en gran medida de cambiar los procesos electorales por decreto, y David Becker, un exabogado del Departamento de Justicia que dirige el Center for Election Innovation & Research, señaló que su purga de la EAC no alteraría eso.

“Esto realmente no cambia nada sobre cómo se llevarán a cabo nuestras elecciones, y sobre cómo los estados garantizan con éxito la realización de elecciones seguras, convenientes y confiables”, escribió Becker el viernes por la mañana en la red social BlueSky.

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Críticos acusan a Trump de dañar la confianza de los votantes

En el Capitolio, los principales demócratas con responsabilidad de supervisión electoral afirmaron que Trump, en lugar de reforzar la integridad electoral en Estados Unidos, está politizando aún más el proceso de votación.

“El presidente Trump trata de desmantelar otra barrera independiente de nuestra democracia diseñada para mantener las elecciones justas y seguras”, señalaron el senador demócrata por California Alex Padilla y el representante demócrata por Nueva York Joe Morelle. “Depurar a los comisionados a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato y recortar aún más el apoyo a nuestros funcionarios electorales estatales y locales es una parte descarada de su plan para politizar nuestras elecciones y permitir una interferencia electoral más ilegal y peligrosa”.

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Padilla es el miembro de mayor rango del Comité de Reglas del Senado, y Morelle es el miembro de mayor rango del Comité de Administración de la Cámara de Representantes.

Los legisladores señalaron que la mayoría conservadora de la Corte Suprema posibilitó la medida de Trump con su decisión de “poner patas arriba décadas de poder ejecutivo para complacer al presidente”.

Hasta el viernes, el personal de la Comisión de Asistencia Electoral no había respondido a una solicitud de comentarios sobre el funcionamiento de la agencia en adelante.

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Aunque en el comunicado de la Casa Blanca no se ofrece una razón específica para la acción de Trump, la comisión se negó con anterioridad a modificar el formulario nacional de inscripción de votantes para exigir documentación de ciudadanía estadounidense a los solicitantes, como Trump instó en una amplia orden ejecutiva de marzo de 2025 sobre las elecciones en Estados Unidos.

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Aunque el formulario en sí no exige documentos de ciudadanía, los materiales de inscripción de votantes de la agencia sí indican claramente que ya es ilegal afirmar falsamente que se tiene la ciudadanía estadounidense para votar.

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Un juez federal bloqueó la orden al dictaminar que excedía la autoridad del presidente, ya que la Constitución de Estados Unidos otorga la autoridad sobre la administración y supervisión de las elecciones al Congreso y a los estados. El gobierno ha indicado que apelará.

Trump no ha dicho si elegirá nuevos miembros

No se sabe si Trump planea nominar nuevos miembros de inmediato o dejar los puestos vacantes, una medida que, a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, podría impedir que la agencia distribuya nuevas subvenciones a oficinas electorales estatales o locales y quizá complique su papel en la supervisión de las pruebas y la certificación de los sistemas de votación en todo el país.

“El gobierno ha trabajado desde el inicio en todas las agencias y con socios locales para proteger las elecciones contra el fraude y el abuso, e invertido en una infraestructura sólida para sostener esa misión, especialmente en las elecciones de mitad de mandato”, afirmó la Casa Blanca.

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El Congreso creó la comisión como parte de la Ley Help America Vote, una norma bipartidista promulgada por el presidente republicano George W. Bush en 2002. La ley exige que la comisión incluya a dos demócratas y dos republicanos, nominados por el presidente y confirmados por el Senado. Hicks y McCormick fueron designados por el presidente Barack Obama. Trump nombró a Hovland durante su primera presidencia.

Según VoteBeat, Hicks y Hovland fueron notificados de su destitución mediante un correo electrónico firmado por Morgan DeWitt Snow, subdirector de personal presidencial en la Oficina Ejecutiva del presidente.

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Siempre son posibles más batallas judiciales

Hicks y Hovland podrían impugnar sus destituciones, pero eso, en última instancia, podría requerir que la Corte Suprema vuelva a revisar dos decisiones que acaba de emitir sobre el poder del presidente sobre las agencias independientes.

El tribunal falló 6 a 3 el mes pasado en el caso de la exintegrante de la Comisión Federal de Comercio Rebecca Slaughter, al determinar que Trump tenía una amplia autoridad ejecutiva para despedir a designados políticos de agencias ejecutivas independientes. El presidente había despedido a Slaughter sin causa pese a una disposición de la ley federal que exigía un motivo y a un precedente de la Corte Suprema de casi un siglo que protegía a los jefes de agencias independientes de los caprichos presidenciales.

Los seis magistrados conservadores señalaron que las restricciones anteriores a las prerrogativas presidenciales violaban la separación de poderes de la Constitución. Esa lógica se extiende a otras agencias, entre ellas, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, donde Trump también ha despedido a miembros de juntas.

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En el caso separado de la integrante de la Junta de la Reserva Federal Lisa Cook, a quien Trump había intentado despedir, una mayoría de 5 a 4 se apartó de la decisión Slaughter y dictaminó que el presidente no podía despedir sin causa a los gobernadores del banco central. El presidente del tribunal, John Roberts, y el magistrado Brett Kavanaugh se alinearon con los tres liberales de la Corte en el caso Cook.

Justificaron su excepción a su razonamiento de Slaughter al citar la estructura única del banco central como una institución cuasi privada, independiente pero creada por el Congreso, cuya “apariencia de independencia es clave para el diseño de la Reserva Federal” y para su papel en la fijación de la política monetaria que moldea la economía de Estados Unidos y del mundo.

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