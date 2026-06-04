El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves la denominada Ley SAVE America, una iniciativa impulsada por los republicanos y respaldada por el presidente, Donald Trump, que buscaba exigir pruebas documentales de ciudadanía estadounidense para registrarse como votante en elecciones federales del próximo noviembre.

La propuesta, que había sido aprobada previamente por la Cámara de Representantes, el pasado 11 de febrero con apoyo mayoritariamente republicano, fue sometida a votación como una enmienda durante el debate de un amplio paquete legislativo sobre inmigración, pero no logró avanzar en la Cámara Alta.

Con una votación de 48 votos a favor y 51 en contra, la ley quedó estancada porque necesitaba 60 senadores para avanzar y llegar al escritorio presidencial para su aprobación.

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Los senadores republicanos que votaron en contra fueron: Thom Tillis de Carolina del Norte, Lisa Murkowski de Alaska, Mitch McConnell de Kentucky y Susan Collins de Maine.

La inesperada oposición de este grupo de republicanos sucede en un contexto en el que varios sectores del partido han manifestado su malestar por diferentes acciones del presidente Trump como su intermediación en la guerra con Irán y un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para conseguir inmunidad a su familia.

En Estados Unidos, los ciudadanos mayores de 18 años son elegibles para votar, aunque cada estado puede establecer requisitos adicionales, como el registro previo y la presentación de identificación. Foto: iStock

De haber entrado en vigor, la legislación habría obligado a los ciudadanos a presentar documentos como pasaportes o certificados de nacimiento al momento de inscribirse para votar, una medida que sus promotores consideraban necesaria para evitar la participación de personas sin ciudadanía en los comicios.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y expertos electorales sostuvieron que el requisito podría dificultar el acceso al voto para millones de estadounidenses que no disponen fácilmente de esos documentos y señalaron que no existe evidencia de que los no ciudadanos voten de forma significativa en las elecciones del país.

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Trump había defendido la iniciativa como una herramienta para combatir el fraude electoral, pese a las reiteradas conclusiones de expertos y autoridades que consideran ese fenómeno extremadamente infrecuente.

El fracaso de esta ley se enmarca en un sistema electoral en el que 36 estados ya exigen o solicitan algún tipo de identificación para votar, mientras que alrededor de 18 aplican requisitos más estrictos con documento con foto.

El rechazo en el Senado llega además a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, en un contexto de alta tensión política donde estará en juego el control republicano de ambas cámaras para los últimos dos años de mandato de Trump.

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