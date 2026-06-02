Bogotá.- La misión de observación electoral del Instituto Republicano Internacional (IRI) de Estados Unidos aseguró que no encontró evidencias de fallos que puedan comprometer la integridad de las elecciones presidenciales colombianas y criticó las denuncias de fraude formuladas sin pruebas.

En un informe sobre la primera vuelta presidencial celebrada el pasado domingo, la misión señaló que las acusaciones sobre presuntas irregularidades, los cuestionamientos al software electoral y las dudas sobre la transparencia del proceso incrementaron la tensión política.

El documento menciona las denuncias del presidente colombiano, Gustavo Petro, incluida su negativa a aceptar los resultados del conteo preliminar, y advierte que este tipo de declaraciones ejercen presión sobre las autoridades electorales y aumentan el riesgo de disputas postelectorales.

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"Las reiteradas e infundadas acusaciones de fraude electoral (...) aumentaron las tensiones políticas y el riesgo de disputas posteriores a las elecciones", señaló la misión.

El IRI afirmó que la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) administraron los comicios con "profesionalismo, competencia técnica y resiliencia institucional" y concluyó que no surgieron pruebas de deficiencias sistémicas capaces de afectar la integridad de la votación.

La misión también recomendó a líderes políticos, candidatos y simpatizantes abstenerse de formular acusaciones sobre fraude electoral o sobre la tecnología utilizada en el proceso sin evidencia creíble que las respalde.

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Petro insistió este martes en que tiene pruebas de un supuesto fraude electoral relacionado con el software utilizado para el conteo y denunció diferencias entre el censo electoral oficial y el registrado en el sistema informático.

La delegación del IRI estuvo integrada por 27 observadores de 10 países y realizó seguimiento a más de 60 centros de votación en Colombia, Estados Unidos y España durante la primera vuelta presidencial.

Gustavo Petro dice que tiene pruebas de fraude en elección

El presidente colombiano, Gustavo Petro, insistió este martes en que tiene pruebas de un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo, y denunció que el software utilizado en el conteo preliminar incorporó 885 mil 409 personas más que las registradas oficialmente en el censo electoral.

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"Presento las bases comprobadas del posible fraude que puedo entregar a autoridad competente", expresó el mandatario en un extenso mensaje publicado en X.

Petro aseguró que, aunque la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, tiene un censo de 41 millones 421 mil 973 electores dentro y fuera de Colombia, y "cinco días antes de las elecciones" fue modificado para subirlo a 42 millones 307 mil 373.

"La modificación consistió en modificar (sic) el censo electoral y el número de puestos y mesas (...) La diferencia es de 885 mil 409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal", agregó al señalar que las supuestas alteraciones se hicieron dos veces en la tarde del pasado 26 de mayo.

El domingo, tras conocer el resultado de las elecciones en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella fue el más votado, con 10,3 millones de votos (43,74 %) y el candidato de su partido, el izquierdista Iván Cepeda, quedó en segundo lugar con 9,6 millones de sufragios (40,90 %), Petro dijo que no aceptaba esas cifras.

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"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", dijo el mandatario esa noche y agregó que solo reconocería los resultados definitivos del escrutinio realizado por los jueces de la República, cuyos datos fueron divulgados este martes y confirmaron una coincidencia del 99,94 % con el conteo preliminar difundido por la Registraduría.

Según la autoridad electoral, el escrutinio está prácticamente concluido, con el 99,98 % de las mesas contabilizadas, y solo restan por revisar 33 de las más de 122 mil instaladas en todo el país.

Aunque inicialmente Cepeda respaldó esas dudas y aseguró que esperaría el escrutinio oficial antes de pronunciarse sobre los resultados, el lunes reconoció que las verificaciones realizadas por su campaña no habían encontrado evidencias de irregularidades de suficiente entidad como para cuestionar el proceso electoral.

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Pese a la publicación del escrutinio, el mandatario insiste en sus denuncias y considera que existen elementos suficientes para hablar de un posible fraude electoral, aunque hasta ahora no ha presentado las pruebas ante ninguna autoridad.

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ss/mcc