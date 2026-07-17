En el marco del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, los futbolistas mexicanos Gilberto Mora y Valentina Murrieta se incorporaron a la campaña #UnGolPorLaInfancia de UNICEF México, iniciativa que busca visibilizar las condiciones que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes afectados por violencia, hambre, falta de agua y emergencias humanitarias.

A través de esta acción, el mediocampista de 17 años Gilberto Mora y la portera de la Selección Mexicana Femenil Sub-17, Valentina Murrieta, difundieron el mensaje central de la campaña: “El partido más urgente no se juega en la cancha”, con el que UNICEF llama la atención sobre los desafíos que enfrentan las infancias en distintas regiones del mundo.

El organismo destacó en un comunicado que la participación de ambos deportistas tiene un componente simbólico, al tratarse de dos adolescentes que utilizan su voz para promover el bienestar y la protección de otras niñas, niños y adolescentes.

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Mora, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue convocado recientemente a la Selección Mexicana Mayor y participó en la Copa Oro.

Por su parte, Murrieta, nacida en Alvarado, Veracruz, se convirtió en una de las figuras del Mundial Femenil Sub-17 tras detener tres penales en la serie ante Italia, actuación que contribuyó al avance de México a las semifinales del torneo.

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UNICEF señaló que mientras el mundo celebra el futbol, millones de menores de edad continúan enfrentando condiciones que ponen en riesgo su desarrollo y bienestar, por lo que la campaña busca aprovechar el alcance de este deporte para sensibilizar a la población sobre estas problemáticas.

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“Un Gol por la Infancia” promueve donaciones mensuales destinadas a programas de protección, nutrición, acceso al agua y atención de emergencias, tanto en México como en otros contextos de crisis humanitaria. La iniciativa reúne a futbolistas, equipos y creadores de contenido con el propósito de impulsar acciones de apoyo a la niñez.

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De acuerdo con UNICEF México, la campaña busca convertir la afición por el futbol en una herramienta de movilización social y recaudación de recursos para atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.