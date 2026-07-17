Un nuevo torneo del futbol mexicano ya se puso en marcha, con dos partidos este jueves 16 de julio.

Con las victorias del Necaxa y Tijuana sobre Atlante y Tigres, respectivamente, el Apertura 2026 comenzó.

Después de casi dos meses de ausencia, la Liga MX está de regreso para la alegría de todo los aficionados a este deporte en nuestro país.

Luego de los primeros partidos, hoy continúa la actividad del nuevo certamen con tres encuentros.

Este viernes 17 de julio, seis equipos hacen su presentación en el semestre con la ilusión de obtener su primer victoria.

Atlas, Atlético San Luis, Cruz Azul, FC Juárez, León y Puebla entran en acción con la intención de sumar sus primeros tres puntos.

[Publicidad]

El debut de La Máquina en el Apertura 2026 llama poderosamente la atención por ser la actual monarca del nuestro balompié nacional.

Tras aquella dramática final del Clausura 2026, donde derrotó a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario.

El equipo celeste regresa a la actividad visitando el Libertad Financiera en San Luis este viernes por la noche.

[Publicidad]

Joel Huiqui y sus dirigidos se presentan en el torneo con el objetivo de que los potosinos no les abollen su corona y de demostar que buscarán el bicampeonato del futbol mexicano.

En las últimas 10 ocasiones en la que estos clubes se han enfrentado, la balanza se ha inclinado para el Cruz Azul.

La escuadra de La Noria cuenta con seis victorias, dos empates y dos derrotas en sus últimos enfrentamientos con el Atlético San Luis.

[Publicidad]

Incluso, tiene tres victorias en fila, es decir, no pierde con los tuneros desde hace cuatro torneos de Liga MX (Apertura 2024).

Cabe mencionar que este partido, entre potosinos y capitalinos, no será transmitido, en nuestro país, a través de la televisión abierta.

No obstante, las dos aficiones podrán disfrutar del juego por televisión privada o por diferentes plataformas.

[Publicidad]

Horario y canales para ver EN VIVO el Atlético San Luis vs Cruz Azul