De acuerdo al Sismológico Nacional, en las últimas 24 horas en el Pacífico de Chiapas se han generado 14 movimientos telúricos hasta las 08:48 horas, con una magnitud de 7.4, que tuvo su epicentro a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla.

Pero en lo que va del año, han ocurrido tres mil 470 movimientos sísmicos, lo que convierte a Chiapas en el tercer estado con más movimientos telúricos, con un total de 21 mil 692 movimientos, han documentado la Secretaría de Protección Civil.

Esta mañana, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que no hay daños mayores a raíz del sismo, solo menores en Tapachula y Suchiate.

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Y anunció que, debido a las réplicas que se han registrado, se suspenden las labores en las oficinas gubernamentales. “Les pido de favor, quienes puedan, permanezcan en su casa y con su familia”. “Mantengamos la calma”. “Todo está en orden”, dijo.

Esta mañana continuaban las réplicas como consecuencia del sismo de 7.4 que se registró a las 08:48 horas.

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Declaran alerta de Tsunami tras sismo de 7.4

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina emitió declaró alerta de tsunami para el litoral del Pacífico Sur mexicano (específicamente costas de Chiapas y Oaxaca) y zonas costeras de Guatemala, debido al sismo magnitud 7.4 que la mañana de este viernes sacudió esta entidad.

Además, la dependencia advirtió sobre riesgos y variaciones en el nivel del mar, de hasta 105 centímetros, informó la Secretaría Estatal de Protección Civil.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada de las playas "de manera inmediata" y hasta que se cancele formalmente la alerta.

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Así como evitar la navegación o acercarse a las zonas portuarias donde se prevén corrientes fuertes en las entradas de los puertos.

Un sismo de magnitud 7.4, registrado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo en la frontera con Guatemala, sacudió la mañana de este viernes a Chiapas y desató el pánico en la población.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales derivados del movimiento telúrico, ocurrido a las 8:48 horas.

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La Secretaría de Protección Civil de la entidad informó que se encuentra activa y en constante monitoreo en las distintas regiones de Chiapas ante cualquier reporte de daños.

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Ante el riesgo de réplicas, las autoridades recomendaron a la población

Conservar la calma y ubicarse en zonas seguras.

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El Servicio Sismológico Nacional ajustó la magnitud del sismo, inicialmente de 6.8, localizado a 95 km al suroeste de Huixtla, a 7.4 a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Con información de María de Jesús Peters.

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