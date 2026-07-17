La presidenta Claudia Sheinbaum informó que luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, Chiapas, conversó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes le afirmaron que hasta el momento que no reportan daños.

Por medio de redes sociales, la titular del Ejecutivo detalló que se activaron los protocolos en entidades colindantes, mientras que la Secretaría de Marina recomendó no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami.

"Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil. Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Continuaremos con la información", escribió la mandataria federal.

Semar no reporta afectaciones graves

Minutos antes, Raymundo Peréz Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó que no hay afectaciones graves tras el sismo con magnitud preliminar de 6.8 que que se ubicó a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas.

“Hubo un sismo de 6.8, no hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera, simplemente que no se vaya hasta medio metro de donde el agua confluya con el agua. Eso es el fundamento del sismo, se invita a la población a que se aleje (del mar), pero no hay ningún problema”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este viernes 17 de julio en la Base Aérea No.12 en Tulum, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que al tener más información sobre este sismo, el gobierno federal emitirá un comunicado con los datos oficiales.

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Lee también Reportan sismo de 6.8 en Chiapas; no ameritó activación de la alerta en CDMX

Sismo en México. Foto: iStock

A las 8:48 horas de este viernes, el Sismológico Nacional reportó un sismo en Chiapas con latitud 14.59, longitud -93.15 y profundidad de 10 kilómetros. En redes sociales, informó que también se han registrado dos sismos de 5.2 en Huixtla y otro de 6.1 en Mapastepec, ambos en el mismo estado.

Protección Civil realiza evacuaciones preventivas en Chiapas

Minutos más tarde, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó que luego del monitoreo realizado por el Centro Nacional de Comunicación y Operación tras el sismo de magnitud preliminar de 7.4 en la entidad, se determinó que:

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En CDMX no fue percibido por la población y no hay reporte de afectaciones

no fue percibido por la población y no hay reporte de afectaciones Carmen, Campeche : Fue percibido de manera ligera por la población y sin reporte de afectaciones. Se realizó evacuación preventiva en edificios altos

: Fue percibido de manera ligera por la población y sin reporte de afectaciones. Se realizó en edificios altos Tabasco: Fue percibido de manera ligera por la población y sin reporte de afectaciones

Chiapas: Fue percibido de manera moderada, sin reporte de efectos, por lo que la Secretaría de Protección Civil estatal activó el protocolo de monitoreo y al momento no hay afectaciones

Frontera Hidalgo, Chiapas: Fue percibido de manera fuerte, sin reporte de efectos, por lo que se realizaron evacuaciones preventivas.

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