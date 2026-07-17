Un sismo preliminar de magnitud 6.8, el ajuste fue de 7.4 con epicentro en Chiapas, provocó esta mañana la evacuación de emergencia de cientos de trabajadores en diversos edificios públicos y privados de Villahermosa, así como la activación inmediata de los protocolos de seguridad y verificación por parte de las autoridades estatales.

El movimiento telúrico, registrado a las 08:48:41 horas a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, y a una profundidad de 10 kilómetros, se percibió con fuerte intensidad en la capital tabasqueña; en el ajuste manifestaron que inició en Ciudad Hidalgo.

La magnitud de la sacudida obligó al desalojo preventivo de inmuebles emblemáticos y centros de trabajo de alta concurrencia en la ciudad.

Lee también Suman 4 mil 734 muertos por los terremotos en Venezuela; van mil 275 réplicas desde el 24 de junio

Personal de la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Torre Empresarial, el Palacio de Gobierno y el Ayuntamiento de Centro abandonaron las instalaciones para ubicarse en los puntos de resguardo, en tanto el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET) iniciaba las labores de revisión estructural.

Como parte del despliegue técnico, el IPCET mantiene comunicación continua con las Unidades Municipales de Protección Civil de los 17 municipios para realizar un barrido de información en toda la entidad y descartar eventualidades en el interior del estado.

[Publicidad]

Hasta el momento, los reportes oficiales indican saldo blanco, sin registro de personas lesionadas ni daños materiales de consideración en Tabasco.

Lee también Sheinbaum ofrece más ayuda a Venezuela para damnificados por sismos; alista diálogo con Delcy Rodríguez esta semana

El monitoreo por parte de los cuerpos de emergencia continúa de forma activa, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a conservar la calma, hacer caso omiso a rumores, seguir únicamente las cuentas de fuentes oficiales y reportar cualquier posible daño estructural al 911.

[Publicidad]

Preliminar: SISMO Magnitud 6.8 Loc 95 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 17/07/26 08:48:41 Lat 14.59 Lon -93.15 Pf 10 km pic.twitter.com/xqOGvlD9AQ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

Sismo no activa alerta sísmica en la CDMX; SSC reporta saldo blanco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras la percepción en algunas zonas de la Ciudad de México de un sismo con epicentro en el estado de Chiapas, no fue necesaria la activación de la Alerta Sísmica debido a que el movimiento telúrico no representó riesgo para la capital.

Como parte de los protocolos de revisión, policías de la SSC realizan patrullajes y recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad, además de sobrevuelos con un helicóptero Cóndor.

Hasta el momento, las autoridades reportan que todo se encuentra en normalidad y no se tienen reportes de afectaciones.

[Publicidad]

Lee también Sheinbaum no reporta daños tras sismos en Chiapas; Semar pide no acercarse a las playas por riesgo de tsunami

Reportan saldo blanco en Chipas

En Chiapas no se tiene ningún deceso a causa del sismo magnitud 7.4 que la mañana de este viernes sacudió el territorio estatal, informó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En reportes preliminares, indicó, se tienen algunas afectaciones en inmuebles públicos, principalmente en municipios de la frontera.

[Publicidad]

"Algunos temas, en unidad administrativa de Tapachula y otro en Suchiate sobre infraestructura, pero nada que lamentar", precisó.

Lee también Sismo de magnitud 6.9 sacude el norte de Japón; autoridades descartan riesgo de tsunami

Así también, instituciones del gobierno de Chiapas suspendieron labores este viernes, como medida preventiva después del sismo que sacudió el territorio chiapaneco.

[Publicidad]

"Giré instrucciones al gabinete legal y ampliado para declarar en el servicio público la suspensión de labores; también invito a la iniciativa privada para que haga lo conducente", señaló el mandatario estatal a través de una videograbación.

La determinación fue tomada debido a que esta mañana continúan las réplicas, señaló.

Con información de Juan Carlos Williams.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss