La presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta semana se comunicará con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para ofrecerle más ayuda para los damnificados por los sismos ocurridos en aquel país, el pasado 24 de junio.

Detalló que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se encuentra en comunicación con la mandataria venezolana para coordinar la ayuda humanitaria y apoyo de rescate, como el brindado por el agrupamiento “Yumare” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Está en contacto Roberto con la presidenta encargada de Venezuela, y vamos a buscarla también esta semana para ver qué más necesitan para apoyarlos. Vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos”, refirió Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

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La presidenta Sheinbaum destacó la labor de los rescatistas del Ejército mexicano, y recordó la ceremonia realizada el pasado 10 de junio, en la que estuvo presente la embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo.

“Fue muy emotivo el evento, realmente, porque no solamente es el profesionalismo de los rescatistas del ejército mexicano, de los médicos, enfermeras que fueron también, sino la entrega y el humanismo con el que hace su trabajo, y fue muy emotivo escuchar las palabras de la embajadora, del general secretario y de las personas, de todos los miembros del agrupamiento que fueron a Venezuela”, dijo.

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