Un adolescente de 17 años fue asesinado la madrugada de este lunes por un disparo en la cabeza mientras se encontraba en la vía pública de la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los primeros reportes policiales indican que vecinos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia tras encontrar al adolescente inconsciente sobre la calle 314, casi esquina con la calle 323.

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Al sitio acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos del ERUM, quienes, tras valorarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales a consecuencia de una herida por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

La zona fue acordonada por los elementos policiacos, mientras el cuerpo fue cubierto con una sábana en espera de la llegada de personal de Servicios Periciales y de la Policía de Investigación, quienes realizaron el procesamiento de la escena y comenzaron las primeras diligencias.

LL