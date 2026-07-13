En el mercado de autos, los subcompactos se posicionan entre los modelos que los conductores disfrutan más por su eficiencia y sistemas de tecnología. Y para muestra el MG3.

Este hatchback, perteneciente a la marca británica MG Motor, destaca por su rendimiento para conducir tanto en la ciudad como en carretera, así como por su ahorro de combustible.

Si quieres saber su precio, en Autopistas te lo presentamos junto con sus características y planes de pago.

¿Cuáles son las principales características del MG3?

Oficialmente, el MG3 llegó a México en 2024 y ofrece a los automovilistas un modelo compacto, pero potente, cómodo y con diseño deportivo en colores gris, negro, plateado, rojo y azul.

Las 4 versiones (Cool MT, Style MT, Style CVT y Excite CVT) cuentan con un motor de 1.5L y 108 HP, y pueden comprarse con transmisión automática o manual.

También son compatibles con Apple Carplay y Android Auto e integran sistemas de seguridad avanzados como el Asistente para Embotellamiento de Tráfico (TJA), Advertencia de Colisión Frontal (FCW) y la Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA).

[Publicidad]

En cuanto al diseño, destacan por sus faros delanteros con "Hunting Eye" para mejorar la estética y la visibilidad al momento de conducir, así como un volante de piel multifuncional forrado con tela o piel, según la versión.

Es importante mencionar que aunque el auto cumple con la NOM-194-SE-2021, con elementos como su Sistema Antibloqueo (ABS) y Sistema de Recordatorio del uso de Cinturón de Seguridad, recientemente se hizo un llamado a revisión para los modelos 2024 en adelante.

Lo anterior se debe a que en las pruebas del Euro NCAP de septiembre 2025 se detectó un fallo estructural en el asiento del conductor, con un desplazamiento de 11.5 mm tras un impacto frontal. Dicha pieza prometió ser reparada gratis por los concesionarios MG.

[Publicidad]

Todas las versiones del MG3 cuentan con Bluetooth y Transmisión Digital de Audio (DAB). Foto: MG Motor

Leer también Cada cuántos kilómetros se deben rotar las llantas

¿Cómo son y cuánto cuestan las versiones del MG3?

Cool MT

Esta es la versión más económica del MG3; cuenta con transmisión manual de 5 velocidades, limpiaparabrisas delantero, retrovisores con plegado manual, llantas 185/65 y rines de acero de 15”.

Asimismo, viene equipado con puerto de carga delantero, luz interna en cajuela, aire acondicionado con monozona manual, radio AM/FM, clúster Full HD de 7”, 2 bocinas, bloqueo remoto de seguro de puertas, asientos del conductor y copiloto con ajuste manual de 4 posiciones y 3 cabeceras traseras.

[Publicidad]

En cuanto a seguridad, integra 2 bolsas de aire frontales, control electrónico de estabilidad, freno de mano mecánico, seguro de niños para puertas traseras, sensores de reversa con advertencia audible y faros de proyección con luces halógenas.

Precio regular de $249,000

Enganche desde $48,800

Mensualidades de $2,999 hasta con 72 pagos

Style MT

Dicha versión ofrece transmisión manual de 5 velocidades, limpiaparabrisas delantero y trasero, llantas 195/55 con rines de 16”, 2 puertos USB delanteros, luz de lectura frontal, aire acondicionado con monozona electrónico, cubreobjetos en cajuela, clúster Full HD de 7” y 4 bocinas.

Respecto a su nivel de seguridad, integra bloqueo remoto de seguros de puertas, llave inteligente con botón de encendido, asientos del conductor y copiloto con ajuste manual de 4 posiciones, 3 bolsas de aire tipo cortina, control crucero adaptativo, monitor de presión de neumáticos y alerta de aviso de cinturón de seguridad.

[Publicidad]

Como dato extra, añade el sistema “Follow Me Home” para iluminar el camino, y una cámara trasera con línea auxiliar de estacionamiento.

Precio regular de $306,000

Enganche desde los $61,200

Mensualidades desde $4,250 hasta con 72 pagos

El MG3 promete un buen rendimiento de gasolina en carretera y ciudad. Foto: MG Motor

Style CVT

La tercera versión del MG3 cuenta con transmisión variable continua de 8 velocidades simuladas. Y además, añade retrovisores con plegado manual, llantas 195/55 con rines de 16”, llanta de refacción temporal y dirección electroasistida.

Según el fabricante, cuenta con 2 puertos USB delanteros, ventilación de aire acondicionado en segunda fila, portavasos delantero, cajuela eléctrica con apertura manual, pantalla táctil de 10.25”, clúster Full HD de 7”, 4 bocinas, asientos del conductor y copiloto con ajuste manual de 4 posiciones y asientos tapizados en tela.

[Publicidad]

Y para la seguridad en viaje, ofrece 2 bolsas de aire frontales, control crucero, sistema electrónico antivuelco, cinturones traseros de 3 puntos, luz de niebla trasera, sistema “Follow Me Home” y cámara trasera con línea auxiliar de estacionamiento.

Precio regular de $324,000

Enganche desde los $64,800

Mensualidades desde $4,500 con hasta 72 pagos

Excite CVT

Es la versión más exclusiva, y tiene una transmisión variable continua de 8 velocidades simuladas, retrovisores con plegado automático y calefacción, llantas 195/55 con rines de 16”, así como neumático de refacción temporal.

En el interior incluye descansabrazos, 2 puertos USB, portagafas delanteros, quemacocos eléctrico, volante y asientos forrados de piel, 6 bocinas, sistema de entrada sin llave, sistema Auto Hold y revisteros detrás de los asientos delanteros.

[Publicidad]

Finalmente, en temas de seguridad cuenta con control crucero adaptativo, sistema de asistencia de velocidad, asistente de emergencia de mantenimiento de carril, sistema electrónico antivuelco, faros delanteros de proyección en LED, control inteligente de faro y sensor de lluvia.

Precio regular de $364,000

Enganche desde los $72,800

Mensualidades desde los $5,055 hasta 72 pagos

Todas las versiones del MG3 ofrecen mensualidades y enganches adaptables. Foto: MG Motor

Si estás en busca del hatchback de tus sueños, el MG3 puede ser el indicado, sólo escoge la versión que más se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Leer también Ya tiene precio el Suzuki Jimny 2027

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters