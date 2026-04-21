En México, la adopción de autos eléctricos ha dejado de ser una idea lejana para convertirse en una alternativa cada vez más accesible

A medida que crece la preocupación por el medio ambiente y el ahorro en el gasto de combustible, distintas marcas han comenzado a ofrecer modelos eléctricos a precios más competitivos, pensados especialmente para el uso cotidiano.

Si tú también quieres experimentar esta tecnología, hoy te decimos cuáles son los 5 modelos más baratos que puedes comprar en México este 2026.

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5 autos eléctricos baratos este 2026

De acuerdo con un análisis de Mercado Libre, el ahorro de combustible es el principal motivo por el que las personas están comprando autos eléctricos. A eso se suma la posibilidad que tienen de exentar la tendencia, la verificación y otros trámites periódicos.

Por lo anterior, a continuación, te compartimos los 5 modelos más económicos:

SEV E-Wan Cross

El SEV E-Wan Cross es un auto 100% eléctrico pensado principalmente para uso urbano. Se trata de un vehículo pequeño, fácil de maniobrar y enfocado en ser accesible, más que en ofrecer alto desempeño.

Según el portal del fabricante, cuenta con un motor eléctrico de alrededor de 47 hp y velocidad máxima cercana a los 100 km/h, por lo que puede no se apto para viajes largos.

Su batería, dependiendo de la versión, permite una autonomía aproximada de entre 230 y hasta 330 km, lo suficiente para trayectos urbanos.

En el interior cuenta con pantalla multimedia, conectividad Bluetooth, aire acondicionado y controles eléctricos. Mientras que en seguridad incluye bolsas de aire, frenos ABS y anclajes ISOFIX.

Aunque no se encuentra en el listado de Mercado Libre, es una buena opción para considerar si estás buscando un vehículo de este tipo.

Precio: de $279,000 a $299,000

SEV E-Wan Cross. Foto: SEV

Renault Kwid E-Tech

Este es otro auto 100% eléctrico igualmente pensado para trayectos en ciudad y considerado como económico por el análisis de Mercado Libre.

El Renault Kwid E-Tech es un hatchback compacto, con un diseño que imita a un SUV, pero que sigue siendo un coche pequeño y fácil de manejar.

Tal como lo indica el fabricante, cuenta con un motor eléctrico de aproximadamente 65 hp y transmisión automática directa. Su batería ronda los 27 kWh y ofrece una autonomía cercana a los 290–300 km para uso diario, sin cargar todos los días.

Por dentro integra una pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad con smartphone, controles al volante y elementos de confort como vidrios eléctricos. Y en seguridad también cumple con lo básico: bolsas de aire, frenos ABS y sistemas de asistencia, además de algunos extras como cámara de reversa y monitoreo de presión de llantas dependiendo versión.

Precio: de $335,000 a $375,000

Renault Kwid E-Tech. Foto: Renault

JAC E10X

El JAC E10X también ha sido diseñado para uso urbano, pero dentro del recuento de Mercado Libre destaca por su nivel de tecnología y equilibrio entre desempeño y autonomía.

Aquí tenemos otro hatchback compacto, fácil de manejar y estacionar por sus dimensiones. Su motor eléctrico ofrece alrededor de 60 hp, lo que lo hace más ágil que otros autos dentro del segmento.

La batería es de aproximadamente 31.4 kWh, lo que le confiere una autonomía cercana a los 300 km en uso cotidiano. Además, puede cargarse entre un %30 a 80% en un periodo de 40 a 45 minutos.

En el interior, incluye una pantalla grande de 10.25 pulgadas con conectividad para smartphone, aire acondicionado automático y cámara de reversa. Y para la seguridad, posee bolsas de aire frontales, frenos ABS, control de estabilidad y asistencias básicas como monitoreo de presión de llantas y ayuda en pendientes.

Precio: de $357,000 a $371,000

BYD Dolphin Mini

En términos generales, el BYD Dolphin Mini es un auto eléctrico subcompacto con diseño moderno, pensado para ser práctico en el día a día, atributos que se destacan en el ranking de Mercado Libre.

Sobre su desempeño, tiene un motor eléctrico de aproximadamente 74 hp, lo que lo hace más ágil que opciones como el SEV o incluso el JAC, siendo apto para trayectos ocasionales en vías rápidas.

Su batería es una de sus principales ventajas, pues utiliza la tecnología “Blade” de BYD, conocida por ser más segura, y lo dota de una capacidad cercana a 30 kWh y una autonomía que ronda entre 300 km y hasta 380 km. Asimismo, agrega un sistema de carga rápida.

En el interior cuenta con una pantalla táctil giratoria de 10.1 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, comandos de voz, y en versiones superiores tiene carga inalámbrica para el celular.

En seguridad, es de los más completos, ya que incluye bolsas de aire laterales y de cortina, así como sistemas básicos ABS y control de estabilidad.

Precio: de $358,800 a $415,800

JAC E10X. Foto: JAC

Geely EX5 EM-i

Aquí tenemos un auto diferente al resto, pues es una SUV híbrida enchufable (PHEV), lo que significa que combina un motor eléctrico con uno de gasolina.

Sin embagro, puede moverse en modo 100% eléctrico a distancias cortas. El sitio del fabricante indica que este sistema híbrido entrega alrededor de 259 hp combinados, lo que le da un desempeño superior al de otros autos eléctricos pequeños.

La autonomía que alcanza es de hasta 100 km en modo eléctrico, lo que reduce las preocupaciones por las recargas constantes en trayectos urbanos.

En su interior tiene una cabina más tecnológica y equipada, con pantalla central grande de 15.4 pulgadas, cuadro digital, asistente por voz, iluminación ambiental, techo panorámico y múltiples modos de manejo.

Y en seguridad, destacan sus bolsas de aire y un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS), entre las que se incluye frenado autónomo, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo.

Precio: Desde $569,990

Geely EX5 EM-i. Foto: Geely México

Además de las concesionarias y agencias, recuerda que estos autos eléctricos se pueden comprar a precios más bajos cuando son usados o de segunda mano. Sólo revisa que los sitios y plataformas estén verificadas.

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