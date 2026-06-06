En menos de cinco días, comenzará a rodar el balón en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El partido inaugural del Mundial lo disputarán México y Sudáfrica el próximo jueves sobre la cancha del estadio Ciudad de México.

El Tricolor y los Bafana Bafana se enfrentarán en el primer juego de la justa mundialista, por lo que saldrán con la intención de quedarse con los primeros tres puntos para dar un paso importante en el Grupo A.

Los otros integrantes de dicho sector son Corea del Sur y Chequia, quien jugarán el mismo día, pero en el estadio Guadalajara.

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Cabe resaltar que los surcoreanos ya se encuentran en nuestro país desde el pasado viernes 5 de junio para instalarse en su campamento y seguirse preparando para la Copa del Mundo.

Los Tigres de Asia tendrán como sede las instalaciones de las Chivas: Verde Valle.

Ahí, estarán concentrados y entrenarán durante el Mundial, en espera de superar la fase de grupos y tratar de tener una participación más que destacada.

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Este sábado 6 de junio, Corea del Sur llegó al complejo deportivo del Rebaño, en medio de gritos de apoyo por parte de un gran número de aficionados que se dieron cita.

Además, los surcoreanos fueron recibidos en el redil por el propio Amaury Vergara, quien les dio una calurosa bienvenida.

"Me gustaría desearles la mejor de las suertes y espero que México y Corea del Sur vayan juntos a la siguiente fase. Siéntanse como en casa y disfruten de esta ciudad tanto como nosotros la amamos. Bienvenidos, ánimo y suerte", compartió el dueño de las Chivas.

La escuadra asiatica también fue recibida con mariachi y un gran ambiete para que tenga una gran estancia en Guadalajara.

Con sus principales figuras, Heung-min Son, Kang-in Lee, Kim Min-jae, entre otros, los Tigres de Asia entrenaron en Verde Valle para preparar su primer partido de la Copa del Mundo, contra Chequia.

La estrella de Los Angeles FC fue el que más cariño recibió por parte de los aficionados que estuvieron presentes en el entrenamiento.

"Son, hermano, ya eres mexicano", se escuchaba con fuerza cada vez que el exjugador del Tottenham pasaba trotando por la tribuna.