Universal Deportes | 06-06-26 | 14:08 | Actualizada | 06-06-26 | 14:08 |

Faltan cinco días para que empiece el y todavía hay muchos aficionados que no tienen boletos para ver los partidos que se juegan en México, Guadalajara o Monterrey. Sin embargo, para fortuna de todos aquellos que no alcanzaron entradas, Televisa y TV Azteca ofrecerán una amplia variedad de partidos por televisión abierta.

A continuación, te presentamos la lista de partidos que transmitirán cada televisora por señal abierta.

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LOS JUEGOS DE TELEVISA POR TV ABIERTA

  • Jueves 11 de Junio - México vs Sudáfrica - 12:30 PM
  • Viernes 12 de Junio - Estados Unidos vs Paraguay - 6:40 PM
  • Sábado 13 de Junio - Brasil vs Marruecos - 3:40 PM
  • Domingo 14 de Junio - Países Bajos vs Japón - 1:40 PM
  • Lunes 15 de Junio - NO HAY PARTIDO CON TRANSMISIÓN
  • Martes 16 de Junio - Argentina vs Argelia - 6:40 PM
  • Miércoles 17 de Junio - Inglaterra vs Croacia - 1:40 PM
  • Jueves 18 de Junio - México vs Corea del Sur - 6:30 PM
  • Viernes 19 de Junio - Brasil vs Haití - 6:10 PM
  • Sábado 20 de Junio - Países Bajos vs Suecia 10:40 AM
  • Domingo 21 de Junio - España vs Arabia - 9:40 AM
  • Lunes 22 de Junio - Noruega vs Senegal - 5:40 PM
  • Martes 23 de Junio - Colombia vs Congo - 7:40 PM
  • Miércoles 24 de Junio - Chequia vs México - 6:30 PM
  • Jueves 25 de Junio - Ecuador vs Alemania - 13.40 PM
  • Viernes 26 de Junio - Uruguay vs España - 17:30 PM
  • Sábado 27 de Junio - Panamá vs Inglaterra y Colombia vs Portugal

¿Qué partidos del Mundial de 2026 se transmitirán por TV Azteca?

Jueves 11 de junio

  • 13:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

Viernes 12 de junio

  • 19:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado 13 de junio

  • 16:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Domingo 14 de junio

  • 14:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium

Martes 16 de junio

  • 19:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

Miércoles 17 de junio

  • 14:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

Jueves 18 de junio

  • 19:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

  • 19:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

Sábado 20 de junio

  • 11:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston Stadium

Domingo 21 de junio

  • 10:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium

Lunes 22 de junio

  • 18:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Martes 23 de junio

  • 20:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio

  • 19:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

Jueves 25 de junio

  • 14:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

Vienes 26 de junio

  • 18:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara

Sábado 27 de junio

  • 15:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
  • 17:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium

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