[Publicidad]
Faltan cinco días para que empiece el Mundial 2026 y todavía hay muchos aficionados que no tienen boletos para ver los partidos que se juegan en México, Guadalajara o Monterrey. Sin embargo, para fortuna de todos aquellos que no alcanzaron entradas, Televisa y TV Azteca ofrecerán una amplia variedad de partidos por televisión abierta.
A continuación, te presentamos la lista de partidos que transmitirán cada televisora por señal abierta.
Lee también Los jugadores mexicanos que apuntaban a estar en el Mundial 2026 y no cumplieron las expectativas
LOS JUEGOS DE TELEVISA POR TV ABIERTA
- Jueves 11 de Junio - México vs Sudáfrica - 12:30 PM
- Viernes 12 de Junio - Estados Unidos vs Paraguay - 6:40 PM
- Sábado 13 de Junio - Brasil vs Marruecos - 3:40 PM
- Domingo 14 de Junio - Países Bajos vs Japón - 1:40 PM
- Lunes 15 de Junio - NO HAY PARTIDO CON TRANSMISIÓN
- Martes 16 de Junio - Argentina vs Argelia - 6:40 PM
- Miércoles 17 de Junio - Inglaterra vs Croacia - 1:40 PM
- Jueves 18 de Junio - México vs Corea del Sur - 6:30 PM
- Viernes 19 de Junio - Brasil vs Haití - 6:10 PM
- Sábado 20 de Junio - Países Bajos vs Suecia 10:40 AM
- Domingo 21 de Junio - España vs Arabia - 9:40 AM
- Lunes 22 de Junio - Noruega vs Senegal - 5:40 PM
- Martes 23 de Junio - Colombia vs Congo - 7:40 PM
- Miércoles 24 de Junio - Chequia vs México - 6:30 PM
- Jueves 25 de Junio - Ecuador vs Alemania - 13.40 PM
- Viernes 26 de Junio - Uruguay vs España - 17:30 PM
- Sábado 27 de Junio - Panamá vs Inglaterra y Colombia vs Portugal
¿Qué partidos del Mundial de 2026 se transmitirán por TV Azteca?
Jueves 11 de junio
- 13:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
Viernes 12 de junio
- 19:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado 13 de junio
- 16:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Domingo 14 de junio
- 14:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium
Martes 16 de junio
- 19:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
Miércoles 17 de junio
- 14:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
Jueves 18 de junio
- 19:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio
- 19:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
Sábado 20 de junio
- 11:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston Stadium
Domingo 21 de junio
- 10:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium
Lunes 22 de junio
- 18:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Martes 23 de junio
- 20:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- 19:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
Jueves 25 de junio
- 14:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
Vienes 26 de junio
- 18:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara
Sábado 27 de junio
- 15:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- 17:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium
Lee también Así luce el estadio Ciudad de México, a menos de una semana de la inauguración del Mundial 2026
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Shakira ya está en la CDMX para inaugurar el Mundial de futbol; celebra con foto de la Virgen de Guadalupe
Economía
AICM restablece operación total de sus estacionamientos; ofrece 6 mil 800 cajones para usuarios
Mundo
Detienen a cinco personas en protesta contra ICE en Nueva Jersey; autoridades prometen endurecer acciones
Universal Deportes
FIFA da marcha atrás; sí permitirá botellas de agua en el Mundial de 2026